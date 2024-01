Lazio-Napoli, Sarri recupera un big ma perde una pedina fondamentale

Novità importanti in vista di Lazio-Napoli, c’è un recupero last minute per Maurizio Sarri che adesso potrà schierarlo contro i partenopei

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, dove le novità non sono mancate. In primo luogo in mattinata è arrivata la visita del patron Aurelio De Laurentiis che ha voluto incontrare squadra e allenatore. Il presidente ha presenziato sui campi di allenamento dell‘SSCN Konami Sports Center per capire come stessero i giocatori dopo la delusione di Riad. Una notte, quella di lunedì in Arabia Saudita, che ha di fatto cancellato le speranze di veder rimpatriare la squadra di Mazzarri con il primo trofeo della stagione.

Supercoppa andata quindi all’Inter che, nei minuti finali e in vantaggio di un uomo, ha vinto l’incontro grazie ad un gol del suo capitano Lautaro Martinez. Gli azzurri adesso dovranno ritornare con la mente al campionato dove domenica alle 18 verranno ospitati dalla Lazio allo Stadio Olimpico. Qui Mazzarri dovrà reinventarsi la formazione. Gli assenti sono tantissimi. Cajuste, Kvratskhelia, Natan, Simeone, Meret, Anguissa, Osimhen, Olivera e Demme saranno tutti indisponibili per la delicata trasferta contro i biancocelesti dell’ex Sarri.

La Lazio recupera l’attaccante per il Napoli – in campo dal 1′?

In vista dell’impegno di campionato, così come Mazzarri, anche Sarri sarà alle prese con tanti assenti. Due terzi dell’attacco titolare biancoceleste sarà out per squalifica, Zaccagni e Immobile infatti non saranno della partita. Così come riportato pochi minuti fa da un comunicato ufficiale della Lazio, pubblicato attraverso il report allenamento odierno, però sembrerebbe essere rientrato l’allarme per il Taty Castellanos. L’ex attaccante del Girona era stato assente sia contro l’Inter in Supercoppa che conto il Lecce nell’ultima apparizione della squadra in Serie A.

L’argentino ha recuperato dal problema concludendo difatti con il resto dei compagni tutta la sessione odierna di allenamento. Sarà a disposizione di Sarri per affrontare il Napoli. In dubbio la sua presenza dal 1′ dove potrebbe essere schierato nuovamente Felipe Anderson come falso nove. Il brasiliano sarà infatti chiamato agli straordinari per poter riuscire ad interpretare bene il doppio ruolo.

Niente da fare invece per il difensore spagnolo Patric. Diventato importante da questa stagione nelle gerarchie del suo allenatore, l’iberico è alle prese con una sublussazione alla spalla destra che lo terrà certamente fuori per la sfida contro i partenopei e, molto probabilmente, anche per la prossima contro l’Atalanta di Gasperini.