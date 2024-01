Fatturato SSC Napoli, ricavi super per il club: la cifra è impressionante – FOTO

Aurelio De Laurentiis può sorridere: fatturato super in casa Napoli, nella stagione 2022/23 record incredibile di incassi.

La stagione 2022/23 è stata caratterizzata dal segno di una squadra che ha cambiato la storia della città di Napoli. I ragazzi guidati da Luciano Spalletti hanno stravinto il campionato di Serie A e fatto una grande figura in Champions League, arrendendosi soltanto ai quarti di finale contro il Milan, dopo due arbitraggi, tra andata e ritorno, davvero discutibili. Le illustri vittime europee hanno visto protagoniste il Liverpool, appena vice-campione d’Europa l’anno prima, demolito per 4-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, l’Ajax superato per 1-6 in trasferta ed i campioni in carica dell’Europa League, l’Eintracht Francoforte, agli ottavi di finale.

Grandi soddisfazioni che hanno fatto stampare sul viso di Aurelio De Laurentiis un sorriso immenso. Tutta un’altra storia rispetto alle delusioni, sbagli tecnici e societari che stanno condizionando la stagione dei partenopei già out dalla Coppa Italia e appena uscito sconfitto nella finale valevole il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Il Napoli vuole ripartire proprio guardandosi alle spalle, prendendo in considerazione i numeri che l’hanno resa grande in campo e fuori.

Secondo quanto riporta la Football Money League, pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, 20 club sono riusciti ad ottenere più ricavi commerciali e quelli derivanti delle partite. La classifica, pubblicata anno per anno, vede protagonista, per la prima volta, il Napoli, classificato al 19esimo posto. Dietro il club di ADL c’è solo il Marsiglia, anch’esso, insieme all’Eintracht Francoforte 16esimo, è una new entry. A comandare la speciale classifica è il Real Madrid.

Ricavi record: ecco come ADL ha aumentato il valore del proprio club

La 27ª edizione della Football Money League ha individuato i 20 club calcistici che hanno generato i maggiori ricavi a livello globale per la stagione 2022/23: in totale, infatti, è stato registrato un fatturato record di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 14% rispetto ai 9,2 miliardi di euro della stagione 2021/22. I ricavi, rispetto alla stagione precedente, sono stati condizionati dall’apertura totale degli impianti calcistici dopo la pandemia di Covid-19.

La società partenopea è stata protagonista di un grande balzo verso i club più rinomati: in una sola stagione, infatti, il fatturato è quasi raddoppiato passando da 157 milioni a 268 milioni di euro. Un ricavo praticamente raddoppiato, tenendo conto che l’anno precedente il Napoli non si era classificato neanche tra le prime trenta.

L’SSC Napoli ha registrato un aumento dell’80% dei ricavi televisivi dopo il suo primo scudetto dal 1989/90 e una forte performance UCL ed ha riportato un aumento a due cifre per quanto riguarda il ricavato dagli stadi rispetto alla stagione 2018/19 (ultima prima dello scoppio della pandemia).