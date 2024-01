De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con squadra e Mazzarri

Novità da Castel Volturno, in mattinata c’è stata una visita del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha parlato alla squadra

Da pochi giorni il Napoli è rientrato in Italia dove a Castel Volturno ha già iniziato a preparare la delicata sfida del prossimo turno di calendario. Domenica alle 18 ci sarà in programma, allo Stadio Olimpico di Roma, la sfida contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. È proprio dalla partita di andata contro i biancocelesti che un po’ tutto l’ambiente si era reso conto che questo Napoli non sarebbe stato lo stesso di quello che aveva vinto lo scudetto. Quella fu la prima debacle del Napoli di Rudi Garcia che uscì sconfitto dallo Stadio Maradona contro la Lazio.

In quella partita tante defezioni: poche idee di gioco, squadra sulle gambe (dal punto di vista fisico) e storia che da lì a poco sarebbe culminata con l’esonero del tecnico francese. Tornando al presente, gli azzurri sono rientrati dall’Arabia Saudita sconfitti dall’Inter e senza trofeo della Supercoppa.

Una partita, ancora una volta viziata da tante critiche sull’arbitraggio, che però ha mostrato un lato quasi rimasto nascosto nel Napoli di quest’anno: il cuore. La sconfitta di Riad infatti dovrà rappresentare un punto di partenza per Mazzarri. Con al squadra decimata dall’espulsione di Simeone, tutti si sono uniti cercando di portare la sfida ai calci di rigore dove però, al 91 esimo minuti di gioco, Lautaro Martinez ha trafitto i sogni e le speranze degli azzurri di portare il primo trofeo a casa.

Castel Volturno – Arriva Aurelio De Laurentiis

Come riportato da Francesco Modugno, giornalista per Sky Sport, in mattinata c’è stata la presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Il presidente è infatti arrivato sui campi di allenamento dove ha incontrato la squadra e successivamente Walter Mazzarri. È stato fatto chiaro che le intenzioni del patron azzurro sono state quelle di capire come stiano i giocatori. Sta cercando una nuova identità che Mazzarri avrebbe potuto trovare con il modulo con la difesa a 3 centrali.

La sfida con la Lazio non sarà sicuramente facile. Agli azzurri, tra infortunati e squalificati, mancheranno 9 giocatori e servirà fare bene per poter battere una diretta concorrente per il quarto posto in campionato. Mazzarri è alle prese con alcuni ballottaggi. Squalificato Kvaratskhelia, bisognerà vedere se toccherà a Lindstrom o se ci sarà l’esordio partenopeo di Cyril Ngonge.