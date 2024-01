“Chi è il tuo idolo?”: Raspadori non ha dubbi e cita il top player, avete sentito?

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del lancio della nuova adidas Predator 24, parlando del Napoli e non solo.

Il centravanti del Napoli, pronto a scendere in campo contro la Lazio a causa delle squalifiche di Kvaratskhelia e Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo presente partenopeo, ai suoi traguardi raggiunti, nonostante la giovane carriera, il suo numero di maglia e le sue fonti d’ispirazione.

L’ex Sassuolo ha affermato e lasciato intendere che il duro lavoro ed il sacrificio sono fondamentali per diventare un calciatore professionista ed arrivare a raggiungere degli obiettivi e sogni come vincere un Europeo con la Nazionale Italiana ed uno Scudetto in Serie A, per di più se con la maglia partenopea.

L’attaccante della Nazionale si è soffermato anche sulle proprie fonti d’ispirazione, i suoi idoli che hanno contribuito alla costruzione di sè come calciatore sia sul lato tecnico che stilistico: il modo di accarezzare la palla e l’associazione di una visione di calcio ben più approfondita rispetto ad una semplice prima punta.

Gli idoli di Raspadori, le parole al miele per il Kun Aguero

Giacomo Raspadori ha affermato di ispirarsi ad un calciatore che ha fatto la storia di un club della Premier League: “Sicuramente un idolo calcistico è il Kun Aguero: per me è un calciatore in cui mi sono sempre cercato di rivedere, ho cercato di imitarlo in alcune cose, penso di assomigliargli, al di là degli aspetti fisici, anche su quelli che possono essere gli aspetti tecnici”.

Un idolo niente male da cui prendere spunto non fa affatto male. Il numero 81 del Napoli, però, ha chiarito di non avere gli occhi accecati dalla luce di un solo fuoriclasse assoluto ma anche da altri calciatori.

Raspadori cita anche Di Natale: sentite qui

In Premier League, infatti, hanno giocato anche Wayne Rooney e Carlos Tevez, passato anche in Serie A dal 2013 al 2015, sponda Juve, in cui hanno mostrato tutta la loro classe. A colpire Raspadori è stato anche un calciatore napoletano, tra i più forti nella storia della Serie A e anche tra i più sottovalutati durante lo sviluppo della sua carriera: Totò Di Natale.