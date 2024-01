Barcellona, tegola per Xavi: stop lunghissimo per un titolare, salta anche il Napoli

Il Napoli è alle prese con parecchi problemi fisici che lo costringeranno ancora una volta all’emergenza contro la Lazio dell’ex Sarri.

Il Napoli si appresta ad affrontare la sfida Champions contro la Lazio, diretta avversaria per il quarto posto, con un bel pò di assenze. Tra squalificati ed indisponibili, il tecnico Walter Mazzarri dovrà fare di necessità virtù, sperando di scegliere l’undici migliore per far fronte all’ex Maurizio Sarri.

Coppa d’Africa, infortuni, squalifiche, sono solamente alcuni dei fattori che costringeranno il Napoli ed il suo allenatore ad uno sforzo ulteriore, nella speranza che la serata di domenica possa rappresentare la svolta tanto attesa in questa complicata stagione.

Napoli – Barcellona: c’è la news in vista degli ottavi di Champions

Nel mese di febbraio, il Napoli tornerà a calcare anche il rettangolo di gioco nel contorno della competizione più bella, quella della Champions League. L’avversario sarà il Barcellona, già affrontato per ben 2 volte dal 2020 ad oggi tra massima competizione europea ed Europa League, entrambe le volte con risultati sfavorevoli.

Come nel 2022, i blaugrana ad oggi non rappresentano la rivale imbattibile dei primi anni 2010, nonostante una qualità indiscussa e giocatori del calibro di Lewandowski, che resta ad oggi un assoluto mostro sacro del calcio europeo. Per questa motivazione, la società campione d’Italia e i suoi tifosi sperano di poter vivere una serata magica, una serata che potrebbe fruttare inoltre un risultato molto importante, quello del mondiale per club.

Il Napoli, infatti, per sperare nell’accesso della massima competizione intercontinentale per club, deve sperare nei quarti di finale, un risultato ostico ma non impossibile, nonostante le giustificate quote dei bookmakers, che vedono i rossoblù di terra catalana favoriti sui partenopei. Intanto, dalla Spagna, sono arrivate notizie non troppo “confortanti” per Xavi Hernandez e il suo Barcellona.

Alejandro Balde, terzino sinistro dei blaugrana, sarebbe stato vittima di un infortunio piuttosto grave nel match contro l’Athletic Bilbao: nello specifico, secondo i colleghi dell’autorevole fonte Marca, quest’ultimo avrebbe subito un infortunio al bicipite femorale che lo terrà out per ben 4 mesi, obbligandolo ad una chiusura anticipata della propria stagione.

Una notizia che non farà di certo dormire la leggenda del Barcellona, Xavi Hernandez, a sogni tranquilli. Il tecnico del Barcellona, dopo il 4 a due subito contro il Bilbao è ad oggi terzo in Liga, a ben 8 punti dal sorprendente Girona, che ad oggi vede nel Real Madrid dell’ex Napoli Carlo Ancelotti l’unica vera pretendente al titolo di Spagna.