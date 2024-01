Rocchi corre ai ripari dopo il disastro Rapuano: provvedimento ufficiale in vista della Lazio

Dopo la prestazione poco soddisfacente in Supercoppa dell’arbitro Rapuano, Rocchi ha deciso di rimediare in vista di Lazio-Napoli

Dopo la delusione Supercoppa è tempo per il Napoli di cominciare a preparare la prossima gara contro la Lazio, all’Olimpico. Un match che si prospetta molto complicato per Mazzarri, che dovrà fare a meno, oltre alle tante assenze per infortuni vari e Coppa d’Africa, di Kvaratskhelia e Simeone. Il primo dovrà scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, l’ultima delle quali avuta contro la Salernitana, nell’ultimissimo match prima della partenza per Riyadh. Il secondo invece è stato protagonista dell’episodio clou, che di fatti ha deciso la finalissima di Supercoppa tra Napoli e Inter.

L’espulsione di Simeone, per mano del direttore di gara Antonio Rapuano, ha portato con sé una scia infinita di polemiche. All’arbitro viene imputata una scarsa uniformità di giudizio. Anche il presidente De Laurentiis ha attaccato, velatamente, la classe arbitrale italiana, nel post partita. Tema di grande attualità negli ultimi tempi, dato che praticamente ogni domenica c’è da fare i conti con situazioni dubbie, è evidente che l’intero comparto stia vivendo un momento poco felice. Per “rimediare” alla scelta di Rapuano in Supercoppa, il designatore AIA Gianluca Rocchi ha deciso di agire sin da subito, a partire dal prossimo match di campionato, Lazio-Napoli.

Le designazioni di Lazio-Napoli: la scelta di Rocchi

Quest’oggi l’AIA ha reso note le designazioni per la 22esima giornata di Serie A. Lazio-Napoli è stata affidata a Daniele Orsato, della sezione di Schio, accompagnato dagli assistenti Berti e Moro, mentre il IV ufficiale sarà Sacchi. Al VAR e all’AVAR saranno chiamati ad intervenire rispettivamente Irrati e Paterna.

Dunque, c’è da sottolineare il fatto che Rocchi abbia scelto per il match quello che sulla carta è il miglior arbitro (Orsato), quantomeno quello con più esperienza, e il miglior VAR (Irrati). Chissà che questa non sia una mossa di “compensazione” nei confronti del Napoli, dopo la scelta sbagliata di Rapuano in Supercoppa.

Designazioni 22esima giornata, stop per Rapuano?

Spicca tra le alter cose anche l’assenza di Rapuano. C’è però da dire che non pre forza si tratta di una sorta di punizione, ma potrebbe benissimo essere un semplice turno di riposo. Orsato invece arbitrerà le due squadre che ha diretto di più in carriera. Comanda la speciale classifica il Napoli, con 51 gare dirette, segue la Lazio, con ben 49 direzioni.