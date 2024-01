Krol rivela: “Ho parlato con Spalletti”, gli ha svelato cosa non funziona nel Napoli

Non è una delle stagioni migliori del Napoli, Krol rivela cosa non sta funzionando secondo le considerazioni fatte da Luciano Spalletti.

L’avvio di stagione del Napoli non è stato per niente soddisfacente, diversi i punti critici che stanno emergendo in questo campionato. Una squadra che sembra totalmente lontana da quella dell’anno scorso su diversi aspetti, ma soprattutto, non c’è più la mentalità vincente. Diverse le problematiche affrontate durante questo campionato, tra cui l’esonero del tecnico francese Rudi Garcia, le varie sconfitte accumulate. Eppure, nonostante il cambio allenatore con Walter Mazzarri, il Napoli continua a fare fatica.

Krol rivela le parole di Spalletti, cosa non sta funzionando

Ruud Krol, ex difensore del Napoli e della nazionale olandese, è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania rivelando cosa non sta funzionando in questa stagione secondo Luciano Spalletti.

Di seguito quanto evidenziato:

“Ho tanto parlato con Spalletti, lui sicuramente porta qualcosa in più rispetto a tutti gli altri allenatori in Italia. Con Luciano il Napoli ha giocato un calcio olandese con la palla subito in avanti, mentre adesso palla al portiere, poi al terzino, dunque torna al portiere, successivamente a Lobotka: il tutto troppo lentamente, così dai tempo all’avversario di organizzare la difesa. Anche per Kvaratskhelia è importante giocare più semplice, bisogna aiutarlo. E poi se resta sulla linea lui non può andare sull’esterno ma solo all’interno, ha bisogno di giocare in una posizione diversa”.

Inoltre l’ex difensore del Napoli ha poi continuato dicendo che gli azzurri devono ritrovare la carica giusta per affrontare ogni partita. Tuttavia il sistema tattico utilizzato dal tecnico di San Vincenzo non aiuta a migliorare la situazione, ci vorrebbe una svolta.

“Ho parlato anche con Spalletti di questo aspetto e lui mi dà ragione, il Napoli deve ritrovare la forma, l’energia e la grinta. Non va bene questo sistema tattico che ha dato Mazzarri. Il Napoli aveva bisogno di giocatori già pronti per difendere lo scudetto”.

Il vero problema è che fin dall’avvio di stagione, forse i giocatori non erano nella condizione adatta per difendere lo scudetto e il titolo Campione d’Italia. Nonostante ciò il Napoli ha ancora il tempo per risollevarsi, la fine del campionato è ancora lontana. Anche se puntare in alto alla vetta della classifica sembra ormai impossibile, la squadra può comunque rimediare ai danni passati riuscendo a qualificarsi per la prossima Champions League. Prima bisognerebbe però, ritrovare quella grinta dell’anno scorso e l’atteggiamento giusto per affrontare qualsiasi squadra con più decisione e reattività.