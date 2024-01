Dendoncker al Napoli, l’esperto rivela: perché è stato scelto al posto di Mangala

Il Napoli si avvicina all’ufficialità di Leander Dendoncker, manca sempre meno all’arrivo del centrocampista belga.

La sessione del mercato di gennaio sta diventando sempre più intensa, il Napoli si sta rivelando una delle squadre più attive negli acquisti. Infatti dopo l’avvio di stagione non soddisfacente, il presidente Aurelio De Laurentiis non sta badando a spese nel mercato invernale. L’obiettivo fissato è sempre stato quello di andare a rinforzare la squadra tramite l’entrata di nuovi giocatori, soprattutto, per quanto riguarda il blocco dei difensori e dei centrocampisti.

Fin qui la dirigenza partenopea è riuscita a sferrare diversi colpi (Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge), ma il Napoli non ha ancora intenzione di fermarsi. Inoltre sono ore calde, il club partenopeo si avvicina sempre di più all’ufficialità del prossimo giocatore in arrivo: Leander Dendoncker.

Sollitto rivela perchè il Napoli spinge su Dendoncker

Manca sempre meno all’arrivo di Leander Dendoncker in casa Napoli, il centrocampista belga ha svolto oggi le visite mediche di rito a Villa Stuart. Adesso, si attende soltanto l’ufficialità da parte della società partenopea. Il classe ’95 ha avuto la meglio su Orel Mangala, ma quali sono i motivi che hanno spinto il Napoli a puntare su di lui?

A rendere note le motivazioni della scelta è Vincenzo Sollitto, dirigente sportivo con un passato nell’Anderlecht ed esperto di calcio belga, il quale è intervenuto a Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

“Dendoncker è un calciatore molto duttile, scuola belga, ha fatto la trafila nell’Anderlecht. Abituato al 4-3-3, sa giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo. Ha giocato inoltre anche da difensore centrale, avendo una statura importante, e da laterale destro, classico terzino. In Belgio il modulo con cui crescono i ragazzi è proprio il 4-3-3. È un calciatore formato a 360°, nazionale belga, e potrà tornare utile a Mazzarri in più ruoli. In Inghilterra è cresciuto ulteriormente, ha quasi 29 anni e quindi è in piena maturità. Più utile di Mangala? Sono due giocatori diversi, Dendoncker è più di rifinitura, Mangala più di rottura. In questi giorni ho sentito il fratello, Leander è molto contento di venire in Italia e di giocare in Italia, è un campionato importante e giocherà nella squadra campione d’Italia. Ha intenzione di fare bene anche in vista dei prossimi Europei di calcio”.

Dunque secondo l’esperto di calcio belga, Dendoncker è decisamente più adatto come calciatore all’interno della rosa di Walter Mazzarri. Prima di tutto per la sua duttilità, ma anche per il fatto che conosce molto bene il modulo 4-3-3.