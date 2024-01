Ultim’ora, offerta del Napoli: chiesti 20 milioni a De Laurentiis

Nonostante l’impegno in Arabia Saudita, il Napoli è rimasto molto attivo sul mercato: arriva una novità sul nuovo difensore.

La Supercoppa del Napoli è terminata in malo modo. Gli azzurri sono crollati sotto i colpi dell’Inter e dopo ben 91 minuti di strenua resistenza. La sconfitta maturata nei minuti finali contro l’Inter, però, non ha oscurato la prestazione d’orgoglio dei campioni d’Italia.

Nonostante le numerosissime assenze, infatti, gli azzurri hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Walter Mazzarri ha preparato la partita contro i nerazzurri così come aveva preparato quella di qualche giorno fa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’obiettivo del Napoli, infatti, era quello di chiudere ogni spazio all’avanzata nerazzurra e poi ripartire in contropiede. Il piano partita del tecnico di San Vincenzo ha anche funzionato, ma l’espulsione con polemiche di Giovanni Simeone ha stravolto l’andamento del match. De Laurentiis si è detto comunque contento di quanto mostrato dal Napoli questa sera e concederà il premio vittoria agli azzurri.

Nonostante la trasferta in Arabia, però, il Napoli è rimasto molto attivo sul mercato ed è arrivata proprio questa sera un’importante novità riguardante il nuovo difensore.

Calciomercato Napoli: richiesta di 20 milioni a De Laurentiis

Il Napoli è in ricostruzione e lo ha ribadito lo stesso Aurelio De Laurentiis nel post partita di Napoli-Inter. In Arabia Saudita si sono uniti alla squadra di Mazzarri anche Hamed Junior Traoré e Cyril Ngonge.

Il mercato azzurro, però, non è terminato qui. Proprio nel post partita di Napoli-Inter, è arrivata un’importante novità riguardo Nehuen Perez.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, pare che il difensore argentino sia ancora la priorità del Napoli per rinforzare la difesa. Il noto esperto di mercato ha rivelato che De Laurentiis abbia già presentato una prima offerta al club friulano pari a 15 milioni di euro.

La risposta del club di Pozzo, però, non si è fatta attendere. Dopo la sconfitta in extremis in campionato contro il Milan di sabato sera l’Udinese ha alzato la richiesta. Il club bianconero, infatti, avrebbe chiesto a De Laurentiis ben 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Una richiesta importate da parte del club friulano che non vuole privarsi facilmente di un giocatore fondamentale per Gabriele Cioffi. La situazione di classifica non serena dell’Udinese, poi, costringe i Pozzo a provare a trattenere i suoi pezzi pregiati oppure a venderli a cifre elevate per avere la possibilità di sostituirli negli ultimi giorni di mercato quando sarà più difficile portare a termine affari importanti.