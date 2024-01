Perez-Napoli, pronto il rilancio: spunta una contropartita

Spuntano nuovi aggiornamenti di mercato circa la trattativa fra il Napoli e il possibile nuovo difensore centrale. Possibile scambio.

Dopo aver perso nella maniera più dolorosa in assoluto la Supercoppa italiana contro l’Inter, il Napoli è tornato fra le proprie mura per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio, ufficializzando anche un colpo di mercato nell’assoluta sorpresa. Dentro infatti Dendoncker per gli azzurri, in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il belga, che si prepara a lasciare l’Aston Villa, rappresenta quindi il quarto colpo di questa sessione invernale di mercato per gli azzurri, decisi ad affidarsi ad un profilo alquanto duttile.

L’ex Wolverhampton può infatti essere schierato anche da difensore centrale oltre che da mediano, seppur il Napoli sia apparso intenzionato a mettere sotto contratto un altro profilo per la retroguardia. Le ultime sull’obiettivo prevedono anche un possibile scambio.

Nehuen Perez, il Napoli non molla la presa

Sembrerebbe non intenzionato a mollare la presa Nehuen Perez il Napoli, ancora a caccia di un nuovo colpo per la propria retroguardia. All’ombra del Vesuvio si cerca infatti un profilo che possa portare solidità nel reparto, nonché aumentare il numero di centrali presenti in rosa per poter tranquillamente usufruire del 3-4-2-1. Una situazione che ha visto quindi Meluso e De Laurentiis instaurare contatti sempre più insistenti con l’Udinese per l’argentino, sfruttando i primi dialoghi con Samardzic e concentrandosi poi esclusivamente sull’ex Atletico Madrid.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, dunque, gli azzurri sarebbero pronti a mettere a segno un ultimo tentativo per Perez, nonostante il Dt dell’Udinese, Federico Balzaretti, abbia più volte dichiarato di voler trattenere a tutti i costi il calciatore. Pedullà parla quindi su Twitter di possibili ed ulteriori tentativi azzurri, con un’offerta in procinto di arrivare che prevede anche l’utilizzo di una contropartita tecnica da parte del Napoli.

Perez-Ostigard, lo scambio intriga il Napoli

Soldi + contropartita tecnica quanto il Napoli è disposto a mettere sul piatto per strappare la figura di Nehuen Perez all’Udinese. Secondo Alfredo Pedullà, non vi sarebbe ancora nulla di concreto, eppure gli ultimi sentori narrano di possibile offerta azzurra equivalente a 18 milioni di euro più il prestito di Leo Ostigard per i prossimi 6 mesi. Una proposta che potrebbe far vacillare alquanto i friulani, attratti dal norvegese. Le prossime ore potrebbero dunque essere fondamentali ai fini dello sviluppo di tale scenario, con il Napoli che sembrerebbe aver individuato definitivamente in Perez il profilo giusto per la retroguardia.