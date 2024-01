Nuovo centrocampista, il Napoli ha scelto su chi puntare: colpaccio in arrivo

Il calciomercato invernale è nella sua fase finale, il Napoli stringe per chiudere il colpo a centrocampo: chi sarà acquistato.

Grande delusione per il Napoli, che torna dall’Arabia Saudita con nuove certezze dovute a un nuovo sistema di gioco che sembra stia dando qualche frutto, ma anche con l’amarezza di aver perso la Supercoppa Italiana, forse l’ultimo trofeo stagionale realmente abbordabile. Per i Campioni d’Italia in carica si profila una stagione da zero titoli, non il massimo per chi, come il presidente Aurelio De Laurentiis, solo pochi mesi fa sfidava il calcio europeo promettendo battaglia anche per la conquista della Champions League. A dire il vero il cammino europeo per il Napoli è ancora in piedi, con la doppia sfida al Barcellona da giocare, ma visto l’andamento della stagione appare assai improbabile che gli azzurri possano fare troppa strada.

Mangala ha detto sì al Napoli, si tratta l’acquisto con il Nottingham Forest

L’obiettivo reale e concreto resta tornare a giocare la Champions League anche il prossimo anno, traguardo fondamentale per le casse societarie e per l’appeal del club. Ecco perché De Laurentiis ha deciso di puntare le fiches restanti rinforzando la rosa e mettendo a disposizione di Walter Mazzarri la miglior squadra possibile per puntare alla rincorsa al quarto posto. Il presidente ha promesso ancora due acquisti, presumibilmente un centrocampista e un difensore.

Se per il centrale le idee non sono ancora chiarissime, per la mediana i partenopei pare abbiano rotto gli indugi e scelto su chi puntare. Si tratta di Orel Mangala, centrocampista belga del Nottingham Forest. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, il calciatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento all’ombra del Vesuvio. Resta da trattare con l’attuale club per il cartellino.

La trattativa non è semplice, ma pre che le ultime mosse del Napoli si siano avvicinate tanto alle richieste del Nottingham. Gli azzurri – si legge su Il Mattino – hanno avanzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il riscatto, però, scatterebbe soltanto al verificarsi di determinate condizioni (come presenze o il raggiungimento dell’obiettivo Champions League, ndr). La società inglese tentenna, ma chiede almeno il pagamento del prestito per una cifra di 5 milioni di euro. Differenze tra domanda e offerta, ma nemmeno troppo. L’impressione è che, avvalendosi della volontà del calciatore, il Napoli possa presto giungere a un accordo con il Nottingham per l’acquisto di Mangala.