“Non firma con il Napoli”, annuncio sorprendente sulla trattativa azzurra

Arrivano notizie ufficiali circa due movimenti di mercato del Napoli, pronti ad esser chiusi nella giornata del 24 gennaio. Le ultime.

Il Napoli di Walter Mazzarri, sconfitto e deluso dopo quanto accaduto in quel di Riyadh, è tornato quest’oggi tra i confini della città partenopea. Solo argento al collo degli azzurri, in grado di resistere per trenta minuti in 10 contro 11 all’assedio dell’Inter, riuscita poi a sbloccare il punteggio al 90° inoltrato grazie al guizzo di Lautaro Martinez. Per il Napoli è quindi arrivato ora il momento di resettare tutto, ripartendo da zero e cercando di cambiare quanto prima la rotta in campionato. Ecco dunque il motivo dell’improvviso arrivo di Dendoncker all’ombra del Vesuvio, con annesse visite mediche attese per domani. La giornata del 24 gennaio vedrà però gli azzurri chiudere altri due movimenti di mercato, sulla quale giungono nuovi aggiornamenti.

Zerbin-Monza, quando le visite mediche

Non è bastato l’ultimo rush ad Alessio Zerbin per convincere la dirigenza del Napoli a confermarlo nella rosa azzurra. L’attaccante, dopo un buon impatto contro la Salernitana, la doppietta contro la Fiorentina e la prestazione alquanto anonima contro l’Inter, lascerà infatti l’azzurro, rimanendo però fra i confini della Serie A. Cambio squadra dunque per l’esterno, che non si unirà però al Frosinone dopo il disastro Angelozzi sul caso Popovic.

Zerbin andrà infatti a rimpolpare la rosa del Monza di Raffaele Palladino per 6 mesi, giungendo in Brianza con la formula del prestito secco. Ad annunciare l’ormai chiusura della trattativa, il solito Gianluca Di Marzio, che su Sky ha anche annunciato la data delle visite mediche dell’attaccante. 24 gennaio il giorno designato, con Zerbin che avrà giusto un giorno per riprendersi dalla trasferta Araba ed accasarsi poi al Monza, alla quale giungerà insieme ad un possibile futuro compagno di squadra.

Monza, anche Popovic pronto ad unirsi al club

Parallelamente a Zerbin, anche Matija Popovic giungerà in quel di Monza, dove potrà conoscere per i primi 6 mesi i terreni da gioco della Serie A. Secondo lo stesso Di Marzio, anche il serbo classe 2006 sarebbe pronto ad effettuare le visite mediche con i brianzoli il 24 gennaio, con l’esperto di mercato che ha poi spiegato la natura alquanto singolare della trattativa. Popovic, infatti, non giungerà al Monza in prestito dal Napoli, bensì firmerà con il club lombardo un contratto di 6 mesi. Solo al termine di essi, ovvero il 1° luglio 2024, il serbo potrà poi firmare un contratto di 5 anni con gli azzurri. Il tutto, per ovviare alle regole inerenti agli slot extracomunitari, che non ha permesso ai partenopei di tesserare Popovic già da questa sessione invernale di mercato.