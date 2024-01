Milan-Napoli, biglietti in vendita da giovedì per il settore d’ospiti: tutte le informazioni

Riparte il campionato del Napoli e ricomincia la vendita dei tagliandi: tutte le info in vista di Milan-Napoli del prossimo 11 febbraio.

Il Napoli ha concluso la sua esperienza in Arabia Saudita. Gli azzurri sono andati ad un passo dalla vittoria della Supercoppa. Dopo una partita di estrema sofferenza con gli azzurri anche con un uomo in meno da inizio ripresa, il Napoli ha dovuto capitolare dopo il gol di Lautaro Martinez.

La resistenza opposta dagli uomini di Walter Mazzarri è stata per certi versi eroica. Gli azzurri, infatti, erano nelle condizioni peggiori per disputare una finale di questo tipo. Tantissime, infatti, le assenze tra gli uomini di Walter Mazzarri per infortunio, oltre a Victor Osimhen e Frank Anguissa che sono in Coppa d’Africa.

Nonostante la sconfitta, però, il Napoli può guardare con ottimismo al futuro. Queste due sfide di Supercoppa Italiana hanno restituito a Walter Mazzarri e ai tifosi azzurri una squadra viva e capace di non disunirsi. L’affiatamento ritrovato, combinato ad una buona fase difensiva con il passaggio alla difesa a 3 possono essere un lumicino di speranza in vista della seconda parte di stagione dove il Napoli ritroverà due uomini cardine e soprattutto un mercato importante che andrà a completare la rosa.

Dopo la trasferta in Arabia Saudita, dunque, riparte il campionato del Napoli. Gli azzurri sono attesi dal delicato match contro la Lazio di domenica pomeriggio poi dovranno affrontare l’Hellas Verona al Maradona e il Milan a San Siro. Proprio riguardo al match contro i rossoneri ci sono importanti novità.

Milan-Napoli, svelati i prezzi e tutte le info sui biglietti

Il Milan è in netta ripresa e al momento è saldamente al terzo posto in classifica. Pioli ha chiesto di non inserire più la sua squadra tra le possibili candidate alla vittoria finale, ma il distacco si sta riducendo sempre più e potrebbe rientrare in corsa per lo scudetto. Il Napoli, dunque, è atteso da un match complicatissimo.

Quest’oggi, attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato le modalità di vendita e i prezzi dei tagliandi per la trasferta di Milano.

Secondo quanto comunicato dal club partenopeo la vendita dei biglietti partirà da giovedì 25 gennaio alle ore 12:00. Il costo dei biglietti per il settore ospiti è di 44 euro.

Sarà possibile acquistare i biglietti sul sito VivaTicket.com e per acquistare il tagliando per il settore ospiti sarà necessario essere in possesso della Fidelity Card del Napoli.

Il Napoli, dunque, è pronto a tornare in quello stadio dove lo scorso anno grazie alla rete del Cholito Simeone, gli azzurri capirono definitivamente di poter lottare per lo scudetto.