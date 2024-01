Il Napoli torna dall’Arabia e cede due calciatori: in prestito fino a giugno

Terminata la Supercoppa Italiana, il Napoli prosegue con le trattative del mercato di gennaio: a breve l’ufficialità di due cessioni.

Dopo aver affrontato l’Inter di Simone Inzaghi per la finale di Supercoppa Italiana, il Napoli abbandona l’Arabia Saudita per rientrare in Italia. La dirigenza partenopea deve concentrarsi sugli ultimi giorni di calciomercato, definendo così le ultime trattative e chiuderle nel minor tempo possibile.

Il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli stanno lavorando assiduamente per concludere gli acquisti del mercato di gennaio, ma anche per ufficializzare i prossimi giocatori in uscita. In casa Napoli, due azzurri sono pronti a proseguire e terminare il campionato in un altro club della Serie A. Infatti, i due giovani calciatori saluteranno il Napoli solo temporaneamente, continueranno la stagione in prestito fino a giugno nella stessa squadra.

Zerbin e Popovic al Monza, a breve l’ufficialità

Ultimi giorni di questa sessione di mercato invernale, il Napoli si prepara a sferrare gli ultimi colpi. Oltre agli ultimi acquisti, la dirigenza partenopea deve definire le ultime questioni per quanto riguarda la cessione di Alessio Zerbin e Matija Popovic. L’ufficialità dell’uscita dei due giovani è vicina, entrambi termineranno il campionato al Monza. Inizialmente i due erano stati accostati al Frosinone, ma il trasferimento è saltato a causa di problemi burocratici. In particolare i ciociari hanno comunicato al club partenopeo di non avere il posto da extracomunitario per tesserare il serbo classe 2006. Per questo motivo, la dirigenza partenopea ha deciso di muoversi diversamente, cambiando totalmente rotta per entrambi i giocatori.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ufficialità per quanto riguarda la cessione a titolo temporaneo di Alessio Zerbin e Matija Popovic arriverà nei prossimi giorni o addirittura, nell’arco della giornata di oggi. Di seguito quanto evidenziato:

“Sembrava un viaggetto breve, brevissimo, e invece alla fine Alessio Zerbin e Matija Popovic si sposteranno di quasi 650 chilometri più a Nord di Frosinone: concluderanno la stagione in prestito al Monza, in Brianza, con Palladino. La questione, ovviamente, sarà definita ufficialmente nell’arco di un paio di giorni o magari già oggi, giusto il tempo di rientrare dall’Arabia Saudita dopo la finale di ieri con l’Inter”.

Dunque, i due giovani proseguiranno la stagione insieme in Brianza, sotto la guida di Raffaele Palladino. L’ufficialità della cessione dovrebbe quindi, arrivare a breve. Una decisione che potrebbe permettere ad entrambi gli azzurri di crescere a livello calcistico, soprattutto, perché sicuramente potrebbero trovare decisamente molto più spazio. Un’occasione da non sprecare, i due calciatori hanno la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare tutte le qualità che hanno. Terminato il prestito a giugno 2024, il Napoli poi valuterà se cederli nuovamente o se farli giocare con la maglia azzurra.