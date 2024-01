Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: arriva subito un centrocampista dalla Premier

Il Napoli sta chiudendo per un grandissimo colpo a centrocampo direttamente dalla Premier League: arrivo in Italia ad un passo.

Il post partita di ieri sera tra Napoli e Inter è stato ricco di polemiche. L’arbitraggio di Antonio Rapuano ha lasciato molto a desiderare e in particolare la sua gestione dei cartellini. L’espulsione di Simeone e la mancata squalifica di Calhanoglu hanno inevitabilmente indirizzato la Supercoppa Italiana verso i nerazzurri.

Come detto, nel post partita sono montate le polemiche e il Napoli ha dichiarato di essere in silenzio stampa. Walter Mazzarri, infatti, dopo il gol di Lautaro Martinez ha abbandonato il campo e ha disertato la premiazione. Nel corso del match aveva più volte inveito contro la squadra arbitrale e ha urlato all’indirizzo del IV Uomo: “Peggio di Pechino, vergona!”, facendo riferimento alla finale di Supercoppa persa nel 2012 contro la Juventus dopo un pessimo arbitraggio di Mazzoleni.

Nel post partita, da parte del Napoli, ha parlato solo il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il presidente, oltre a non voler parlare dell’arbitraggio, ha dato un importante indizio di mercato: arriveranno altri due colpi in entrata.

Nelle ultime ore si era parlato in maniera importante del possibile nuovo acquisto a centrocampo del Napoli. La notizia è rimbalzata ovunque e si parlava di un profilo di grande spessore. Ma il suo nome rimaneva top secret.

Colpaccio del Napoli, svelato il nuovo centrocampista

Il Napoli ha cercato a lungo un nuovo centrocampista dopo la partenza di Elmas. Data l’assenza di Anguissa, però, gli azzurri avevano bisogno anche di un nuovo mediano d’interdizione.

Nelle ultime ore si è parlato del possibile acquisto del Napoli di grande spessore dall’estero e finalmente è stato rivelato chi sarà il prossimo centrocampista degli azzurri.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo “X” pare che gli azzurri siano vicinissimi all’arrivo del 28enne centrocampista belga Leander Dendoncker.

Si tratta di un acquisto in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra Napoli e Aston Villa è in via di definizione, mentre il giocatore ha già accettato la proposta degli azzurri. Dendoncker in questa stagione ha giocato solo una partita da titolare, mentre nella passata stagione aveva totalizzato 20 presenze con la maglia dell’Aston Villa dopo il suo passaggio in estate dal Wolverhampton.

Colpo a sorpresa, dunque, per il Napoli che si pensava potesse chiudere il colpo Orel Mangala dal Nottingham Forest. Gli azzurri trovano un importante rinforzo che può aiutare gli azzurri a chiudere la difesa date le sue grandi doti da incontrista, nel recuperare palloni e nel non farsi saltare facilmente grazie alla sua grande fisicità.

Dendocker, dopo aver accettato la proposta azzurra, è in attesa per partire verso l’Italia e unirsi ai suoi nuovi compagni.

Secondo Gianluca Di Marzio, poi, le visite mediche sono già state programmate dal Napoli a Villa Stuart per la giornata di domani. Sempre secondo il noto esperto di mercato, pare che il diritto di riscatto dovrebbe essere fissato attorno ai 10 milioni di euro.