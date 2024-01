Accordo ad un passo, firma con il Napoli fino al 2027!

Non solo nuovi acquisti e cessioni, la dirigenza partenopea sta lavorando anche per definire i prossimi rinnovi dei calciatori azzurri.

Il Napoli ha concluso gli impegni legati alla Supercoppa Italiana, adesso il club deve pensare al proseguimento della stagione in Serie A e ad ufficializzare i prossimi acquisti. Inoltre non manca molto tempo, la sessione del mercato di gennaio è giunta quasi al termine. Per questo motivo, il Napoli si appresta a chiudere le ultime trattative. Tuttavia non si parla solo di entrate e uscite, ma anche di rinnovi. Diversi i giocatori con un contratto in scadenza, uno tra questi potrebbe raggiungere presto l’accordo con il club e firmare il rinnovo fino al 2027.

Mercato Napoli, Politano vicino al rinnovo

Il calciomercato del Napoli sta diventando sempre più impegnativo, il club partenopeo è in attesa di ufficializzare diverse trattative. Tra queste le cessioni di Zerbin e Popovic, ma anche il rinnovo dell’attaccante Matteo Politano. Infatti il numero 21 è ad un passo dal raggiungere l’accordo con la dirigenza partenopea, il prolungamento del contratto è fissato fino al 2027. Una notizia che potrebbe far tirare un respiro di sollievo ai tifosi azzurri, dato che il nome del giocatore è stato ultimamente accostato ad un club arabo: l’Al-Shabab.

Inoltre la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana avrebbe potuto complicare il rinnovo, per questo motivo durante la settimana l’Al-Shabab ha provato in tutti i modi ad attirare l’attenzione dell’attaccante partenopeo con diversi offerte allettanti toccando anche i 30 milioni. Una proposta non facile da rifiutare, vista l’importanza. Nonostante ciò il classe ’93 non si è mai fatto convincere dalle offerte presentate, anzi più volte ha affermato di volere fortemente rimanere al Napoli. Richiesta che il presidente Aurelio De Laurentiis ha accolto senza problemi, avviando così il dialogo per trovare l’accordo per il rinnovo.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Napoli e Matteo Politano sono ad un passo dal raggiungere l’accordo. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli e Politano non sono mai stati così vicini al rinnovo del contratto come ora. Attualmente legato alla società partenopea da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, l’esterno d’attacco classe ’93 ha sempre chiarito al presidente De Laurentiis di voler continuare l’avventura partenopea, di voler restare a Napoli e rinnovare il contratto. E l’accordo è in arrivo, con Politano che sottoscriverà presto un nuovo contratto da circa tre milioni di euro a stagione valido per i prossimi tre anni e mezzo”.