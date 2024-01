Napoli-Inter, quanti tifosi ci saranno allo stadio? C’è il dato sugli spettatori

È arrivato un dato molto importante per quanto riguarda i possibili spettatori della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter

Un trofeo in gioco, potrebbe essere il primo dell’anno per il Napoli di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano torna a giocarsi la possibilità di alzare una coppa da allenatore del Napoli dopo esserci riuscito con la Coppa Italia nel 2012. I partenopei saranno chiamati ad un grande sforzo per poter superare l’Inter che, durante questa stagione, sta facendo davvero bene. Unico neo della stagione dei nerazzurri è stato il secondo posto raggiunto ai gironi di Champions League. Un girone assolutamente abbordabile per Simone Inzaghi che però ha terminato dietro la Real Sociedad.

Alla fine per la squadra di Milano è poi relativamente andata bene ai sorteggi per gli ottavi di finale. L’Inter ha infatti pescato l’Atletico Madrid dall’urna di Nyon evitando così corazzate come Real, Barcellona, City e Bayern Monaco. Nerazzurri, così come il Napoli, eliminati anche dalla Coppa Italia, agli ottavi di finale.

Per la squadra di Mazzarri sarà una rivincita. Il suo Napoli aveva giocato un ottimo primo tempo contro l’Inter in quella frenetica e tanto discussa sfida del 3 dicembre, quando i nerazzurri si imposero per 3-0 e le sviste arbitrali furono molteplici.

Finale Supercoppa: sarà sold out allo stadio

Tornando alla partita di questa sera, controverse sono state anche le dinamiche che hanno voluto che l’evento si giocasse in Arabia Saudita. Visibile a tutti l’immagine dello stadio Al-Awwal di Riad durante la partita tra Napoli e Fiorentina. Riempite solo le tribune con le curve rimaste praticamente orfane di tifosi. Su una capienza massima di 25 mila spettatori, la presenza registrata allo stadio è stata di circa 9 mila tifosi, un dato che ha fatto tanto discutere. Intanto però per la finale di questa sera è previsto un sold-out.

Come riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà la presenza di molti tifosi in arrivo dall’Italia. La rosea infatti spiega che i pacchetti promossi dalle varie compagnie di viaggio con volo di andata, ritorno per / da Riad con biglietto della partita incluso, sono andati a ruba. In mattinata tanti tifosi sono partiti con destinazione Arabia Saudita grazie ai voli charter decollati dall’Italia. In occasione di questa finale attesissima quindi finalmente si potrà assistere ad una vera partita ricoperta dal tutto esaurito di tifosi allo stadio, diversamente per quanto si era visto in semifinale.