Futuro Samardzic, nuovo scenario a sorpresa: può finire in un altro club di Serie A

Rischia di cambiare d’improvviso la strada dell’obiettivo di mercato del Napoli, ora in orbita di un nuovo club di Serie A.

Il Napoli si appresta a giocare la propria quinta finale di Supercoppa italiana, che per la prima volta nella storia vedrà gli azzurri non fronteggiare la Juventus bensì l’Inter. Nonostante il nuovo format delle Final Four saranno quindi Campioni d’Italia e vincitrici della scorsa Coppa Italia a contendersi odiernamente il titolo di Supercampione, in una sfida che vedrà Walter Mazzarri poter contare anche sui due nuovi innesti di mercato. Dopo Mazzocchi infatti, anche Traoré e Ngonge sono stati acquistati in questa sessione invernale dagli azzurri, che potranno usufruire dei due jolly già dalla finale di questa sera.

Nel frattempo però, sempre in ambito mercato, cambia sostanzialmente lo scenario di un obiettivo targato Napoli, quale Samardzic, finito d’improvviso in orbita di un nuovo club di Serie A.

Samardzic, dopo il Napoli ci prova anche il Milan

Prima che il Napoli decidesse di fiondarsi sui profili di Traoré e Ngonge, il profilo di Lazar Samardzic ha a lungo stregato la dirigenza partenopea. Il serbo è apparso infatti in ottica azzurra dopo le voci di inizio estate 2024, apparendo spesso ad un passo dall’approdo all’ombra del Vesuvio. In seguito ad alcune vicissitudini nonché a mancati accordi trovati con il padre-agente del calciatore, l’operazione è però saltata, facendo restare Samardzic all’Udinese.

Uno scenario che sembrerebbe ormai destinato a durare fino a giugno, dove la Juventus sarebbe apparsa come la favorita se solo non fossero arrivate le ultime news da parte di TMW. Il forum di mercato ha infatti confermato le voci già in grado di balzare in giro per l’Italia nelle ultime ore, riportando di un interesse Milan per il centrocampista dell’Udinese. Il tutto, dopo la sfida dello scorso week-end fra bianconeri e rossoneri, condita proprio da un gran gol dello stesso Samardzic, in grado di beffare dapprima Kjaer e poi Maignan all’angolino.

Samardzic-Milan, il piano dei rossoneri

Nonostante i precedenti poco incoraggianti con protagonisti Inter e Napoli, il Milan sembrerebbe fortemente interessato ad intraprendere la strada Lazar Samardzic. In particolare, fu SportMediaset a riportare già sabato sera di un’interesse rossonero per il calciatore, nonché di primi contatti allacciati in seguito alla sfida della Bluenergy Arena. Oggi, dunque, TMW avrebbe confermato ulteriormente tale scenario, con il Milan che potrebbe ora pagare il cartellino del serbo aggiungendo ai 23 milioni del riscatto di De Ketelaere, che dovrebbe essere esercitato dall’Atalanta, una manciata di milioni. Il tutto, sotto la supervisione di Zlatan Ibrahimovic che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in trattativa.