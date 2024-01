De Laurentiis crede nella Supercoppa: spunta la promessa in caso di vittoria

Finale di Supercoppa Italiana, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha promesso ai suoi giocatori dei premi in caso di vittoria del trofeo

Manca sempre meno per l’attesissima finale che in Arabia Saudita vedrà scontrarsi Napoli e Inter. Sarà una grande occasione per gli azzurri che, in caso di vittoria del trofeo, potrebbero riscattare una stagione che fin qui non ha soddisfatto le aspettative. Una coppa che, con il nuovo formati di quest’anno, sembra essere più prestigiosa. Non solo per la difficoltà nel vincerla, ma anche per il montepremi che è più ricco degli scorsi anni. Infatti soltanto con la finale raggiunta, sia Inter che Napoli hanno già guadagnato 5 milioni di euro.

Battendo rispettivamente Fiorentina e Lazio nelle partite di semifinale, anche in caso di sconfitta questa sera ognuna delle squadre tornerebbe in Italia con 5 milioni di bottino. I milioni di euro diventerebbero 8 in caso di vittoria della Supercoppa. Insomma un trofeo e un cospicuo bottino da poter reinvestire magari in questi ultimi 10 giorni di mercato. Per Aurelio De Laurentiis e per il suo Napoli ci sono tutti i pretesti per far bene in questa finale e dare magari un colpo di reni ad una stagione poco soddisfacente.

Vittoria in Supercoppa – La promessa di De Laurentiis

Il Napoli crede tanto in questo trofeo. La vittoria della Supercoppa Italiana potrebbe rinvigorire il morale dei calciatori così come confermato dallo stesso capitano Di Lorenzo, durante la conferenza stampa di ieri. A dimostrazione del fatto che la società di Castel Volturno abbia tanta voglia di aggiungere questa coppa in bacheca c’è una promessa del patron Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo infatti, secondo quanto riportato da il Mattino, ha promesso un premio alla squadra in caso di vittoria contro l’Inter.

Tutto questo per spronare ancora di più la squadra e far sì che possa riuscire a dare una svolta alla stagione. Durante la finale i tifosi potranno vedere all’opera per la prima volta anche i due nuovi acquisti Traorè e Ngonge. Arrivati dal mercato di gennaio, come ampiamente spiegato nei giorni scorsi, sono arrivati a Riad dopo la vittoria contro la Fiorentina. Anche Mazzarri ha aperto all’ipotesi di poter riservare uno spezzone di gara a Cyril Ngonge. C’è tanta curiosità da parte dei tifosi per vedere i due acquisti di gennaio.