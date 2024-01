Ultim’ora Inter, un nerazzurro preoccupa Inzaghi: rischio forfait contro il Napoli?

Arrivano novità dalla sessione odierna di allenamento dell’Inter a Riyadh, avversaria del Napoli nella finale di Supercoppa Italiana in programma domani.

Manca sempre meno alla finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli, che dopo aver battuto rispettivamente Lazio e Fiorentina si affrontano nella cornice di Riyadh per contendersi il primo trofeo stagionale. Lo stesso Walter Mazzarri non si dà per vinto nella conferenza stampa odierna, sfidando a distanza la sua ex squadra in un match che si preannuncia comunque complicato per la compagine campione d’Italia in carica. In campionato, infatti, il match tra Napoli e Inter si è concluso con la vittoria netta dei nerazzurri per 3-0 allo stadio Maradona. Un match che ha definitivamente escluso il Napoli da ogni lotta scudetto in questa tremenda stagione.

Dal ritiro nerazzurro arrivano novità che potrebbero ripercuotersi in maniera importante sulla sfida tra le due squadra: in particolare, un big di Simone Inzaghi ha accusato un affaticamento muscolare, motivo per cui le sue condizioni sono da monitorare.

Supercoppa Italiana, allarme Bastoni per l’Inter

Non arrivano buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi, a poche ore dalla sfida di domani contro il Napoli, valida per la finale di Supercoppa Italiana.

Così come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello sport, c’è da registrare l’affaticamento muscolare all’adduttore accusato da Alessandro Bastoni. Il difensore si sta allenando a parte rispetto ai compagni durante le rifinitura. Le sue condizioni, saranno valutate nelle prossime ore, anche in considerazione di un altro allenamento in programma domani mattina. Nel caso in cui non dovesse farcela, secondo la medesima fonte giocherebbe de Vrij con Acerbi sul centrosinistra.

Quella di Alessandro Bastoni potrebbe essere una perdita importantissima per l’Inter di Simone Inzaghi. La sua fisicità e la sua capacità di impostare dal basso sono due qualità che permettono al tecnico marchigiano di impostare il match in un determinato modo.

Il Napoli, poi, privo di Osimhen perde fisicità sul fronte offensivo nonostante l’impiego dal primo minuti di Giovanni Simeone che è più centravanti rispetto a Giacomo Raspadori. L’assenza di Bastoni, quindi, potrebbe fornire all’attaccante argentino qualche chance in più per incidere nel delicato match di domani.

Oltre alla Supercoppa Italiana in palio, come ribadito anche da Giovanni Di Lorenzo nel corso della conferenza stampa odierna, gli azzurri puntano a vincere per ritrovare anche quelle certezze che sono evaporate nel corso di questa prima parte di stagione veramente complicata.