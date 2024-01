Calciomercato Napoli, niente Frosinone: nuova squadra per Zerbin e Popovic – SKY

Alessio Zerbin, MVP di Napoli – Fiorentina, pare destinato a lasciare gli azzurri, con ogni probabilità nella prossima settimana.

Alessio Zerbin è pronto a lasciare Napoli. La doppietta contro la Fiorentina, valsa la finale di Supercoppa Italiana, oltre che il titolo di MVP del match, non ha cambiato le sorti dell’esterno scuola Gozzano, che andrà in prestito a giocare altrove.

Zerbin e Popovic via dal Napoli in prestito: restano in Serie A

L’esterno offensivo è stato a lungo corteggiato dal Frosinone, compagine in cui Zerbin si era già espresso ad ottimi livelli in Serie B, un corteggiamento confermato dallo stesso Angelozzi, dirigente dei ciocari, che aveva esplicitamente dichiarato di seguire il calciatore.

Nei giorni scorsi, inoltre, il massimo esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio aveva dichiarato che nella giornata di martedì, al rientro dalla Supercoppa in Arabia, il calciatore si sarebbe recato proprio a Frosinone per iniziare la sua nuova avventura nel Lazio. A quanto pare, però, non sarà così.

Zerbin si trasferirà al Monza, è questa la notizia di serata rilasciata dallo stesso Di Marzio. Il club lombardo, che nei giorni scorsi si era accaparrato le prestazioni di Popovic, quarto acquisto della campagna invernale napoletana, usufruirà anche del prestito di Zerbin, grazie ad un doppio accordo con il Napoli.

Quelli di Zerbin e Popovic sarà la quarta operazione in uscita della sessione di “riparazione”, ben 3 delle quali a titolo temporaneo. Oltre ai due sopracitati calciatori, infatti, anche Alessandro Zanoli ha lasciato con la formula del prestito i campioni d’Italia in carica, accasandosi alla Salernitana, con cui questa sera, tra l’altro, ha esordito nello sfortunato 1 – 2 con cui il Genoa di Gilardino ha sbancato l’Arechi.

Il giovanissimo attaccante serbo, dunque, pare destinato a firmare subito con il Monza per i prossimi sei mesi e poi sarà valutato con estrema attenzione dal Napoli e dal nuovo allenatore che ci sarà a partire dall’inizio della prossima stagione. Le sue qualità sono apprezzate in giro per l’Europa e la sensazione è che gli azzurri abbiano fatto un colpaccio importante. Ora lo studieranno sotto i dettami di Raffaele Palladino che ha dimostrato di puntare molto anche sui giovani e potrebbe farlo anche con Popovic se dovesse dimostrarsi il talento che tutti credono sia realmente.

L’accordo è stato raggiunto con il Monza e dopo la Supercoppa Italiana sarà tempo di mettere le firme sui contratti e ufficializzare il doppio prestito.