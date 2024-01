Ngonge e Traorè posano con la maglia del Napoli: scelti i numeri di due grandi ex (FOTO)

Traorè e Cyril Ngonge sono stati i due acquisti ufficializzati nel corso di questa settimana dal club partenopeo.

Non solo l’exploit contro la Fiorentina, battuta con un netto 3 a 0 nelle semifinali delle final four d’Arabia. Questa è stata anche la settimana degli arrivi di Hamed Traorè e Cyril Ngonge, arrivati a rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri.

Ngonge e Traorè pronti per l’Inter, lo scatto del Napoli

L’ex centrocampista di Sassuolo ed Empoli è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, coprendo il buco lasciato da Elif Elmas, ceduto al Lipsia. Per l’esterno offensivo belga, invece, operazione a titolo definitivo: 18 milioni sborsati all’Hellas Verona per anticipare gli altri club e bruciare la Fiorentina, fino a pochi giorni fa davanti a tutti nella corsa a Ngonge.

Entrambi i giocatori, non sono inizialmente pariti per l’Arabia Saudita a causa delle visite mediche, troppo a ridosso dell’appuntamento con la Fiorentina. Il rotondo risultato con la viola, però, ha permesso a Traorè e Ngonge di aggregarsi quest’oggi alla squadra, strappando con ogni probabilità una convocazione con l’Inter, avversario in finale. Di seguito, la foto resa nota dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali:

Svelari anche i numeri di maglia scelti dai nuovi innesti. Cyril Ngonge ha optato per il 26, mentre Hamed Jr Traorè ha scelto l’8. Un segno di continuità rispetto al passato, considerando che il 26 è appartenuto a Koulibaly e l’8 a Jorginho, due ex colonne del Napoli.

Insomma, un rinforzo importante in vista di un appuntamento altrettanto importante, che potrebbe permettere ai campioni d’Italia di dare continuità alla vittoria di trofei, portando a casa, sei mesi dopo lo scudetto, una Supercoppa che manca dal 2014, quando a Doha la squadra allenata all’epoca da Benitez si impose ai rigori contro la Juventus di Max Allegri.