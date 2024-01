Il Napoli fa sul serio per il talento del calcio europeo: maxi offerta da quasi 40 milioni

Il Napoli resta sempre molto attivo in questa sessione di mercato: gli azzurri presentano un’offerta monstre per il talento del calcio europeo.

Sarà l’Inter l’avversaria del Napoli in finale di Supercoppa Italiana. Il nuovo format delle Final Four della competizione, alla fine, ha premiato le due squadre che nella passata stagione hanno vinto i trofei necessari per guadagnarsi qualificazione alla Supercoppa Italiana. Entrambe le semifinali si sono concluse con il risultato netto di 3-0, ma la favorita assoluta sembra proprio l’Inter di Simone Inzaghi.

Il Napoli ha cambiato modulo in occasione della semifinale contro la Fiorentina passando alla difesa a 3 tanto amata da Walter Mazzarri. Non è ancora chiaro se questa scelta sarà ripetuta dal tecnico toscano anche contro l’Inter, ma la scelta si è rivelata azzeccata. Il Napoli è apparso molto più compatto ed è riuscito a non concedere nulla alla Fiorentina in una delle migliori prove difensive della stagione.

Calciomercato Napoli: offerta monstre per il talento

Il mercato del Napoli, fino a questo momento, è stato scoppiettante. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis aveva promesso una vera e propria rivoluzione invernale per recuperare il tempo perso in estate. Sono diversi i giocatori che gli azzurri sono riusciti a portare all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli, però, non ha ancora alcuna intenzione di fermarsi. Gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo difensore e di un altro centrocampista.

Proprio in mezzo al campo, gli azzurri sono in preda ad una vera e propria emergenza. Per questo motivo, De Laurentiis sta provando ad accelerare i tempi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Napoli abbia messo gli occhi su uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Si tratta di Georgiy Sudakov, centrocampista classe 2002 dello Shakhtar.

Secondo il noto quotidiano, il Napoli avrebbe già presentato una prima offerta molto importante. Gli azzurri, per anticipare la concorrenza, si sono avvicinati alla richiesta del club ucraino pari a 40 milioni di euro. Lo Shakhtar, però, ha rifiutato la prima offerta degli azzurri.

Sudakov, fa sapere il Corriere dello Sport, non è l’unico profilo che piace al Napoli a centrocampo. Resta viva, infatti, la pista che porta a Orel Mangala, 25enne del Nottingham Forest. Da non dimenticare, poi, che nella giornata di oggi a Villa Stuart arriverà Popovic per svolgere le visite mediche con il Napoli. Si tratta di un colpo importante anche se non sarà a disposizione di Walter Mazzarri dato che verrà ceduto in prestito al Frosinone.