Calciomercato Napoli, l’affare rischia di saltare: non c’è l’accordo con il club

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista: gli azzurri vedono sfumare uno degli obiettivi seguiti con maggiore insistenza.

La stagione del Napoli è stata molto deludente fino a questo momento. Gli azzurri sono fuori già da tempo dalla lotta scudetto e sono stati anche eliminati in Coppa Italia. Per questo motivo, la Supercoppa Italiana rappresenta l’occasione per salvare la stagione e soprattutto per dare nuove sicurezze ai ragazzi di Walter Mazzarri.

Nel nuovo format della Final Four, il Napoli si è presentato al debutto contro la Fiorentina in una buona condizione. Walter Mazzarri, poi, ha preparato alla perfezione la partita contro la viola di Vincenzo Italiano. Il Napoli è riuscito ad ingarbugliare le fitte trame di passaggio della Fiorentina e poi in contropiede è stato spietato. Il risultato finale di 3-0 è stato il giusto premio per una squadra che in questa stagione ha sofferto tantissimo.

Brutte notizie per il Napoli: salta l’affare

Il Napoli è alla ricerca di nuove sicurezze dopo questa prima parte di stagione molto negativa che ha fatto perdere agli azzurri lo smalto dei giorni migliori. Aurelio De Laurentiis, data la situazione complicatissima, ha scelto di rinforzare in maniera corposa la rosa per provare a svoltare la stagione.

Sono diversi i profili che il Napoli sta seguendo e uno di questi, gli azzurri lo hanno affrontato proprio l’altra sera nella semifinale di Supercoppa Italiana.

Si tratta di Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che è sceso in campo solo nei minuti finali del match contro il Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che l’affare stia per saltare. Nonostante un lungo corteggiamento da parte del Napoli, gli azzurri non sono riusciti a trovare l’accordo con il club di Rocco Commisso.

Il Napoli era partito con un’offerta di 500mila euro per il prestito più il diritto di riscatto fissato a 6 milioni. La Fiorentina, però, è stata irremovibile. La viola vuole inserire necessariamente l’obbligo di riscatto. Aurelio De Laurentiis, dunque, ci ha provato con un obbligo di riscatto condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche in questo caso la Fiorentina non ha accettato la proposta azzurra.

Il Napoli, dunque, deve guardare altrove per rinforzare il centrocampo. Mentre nella giornata di oggi arriva Popovic a Villa Stuart, gli azzurri seguono con molta attenzione Orel Mangala del Nottingham Forest e hanno presentato anche un’offerta che si avvicina ai 40 milioni di euro per Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar e che molti credono possa essere uno dei grandi talenti del calcio europeo.