Calciomercato, arriva il consiglio da SKY: “Qual è il difensore perfetto per il Napoli”

Il calciomercato del Napoli sta diventando sempre più intenso, la società partenopea sta accelerando per concludere gli ultimi acquisti.

La sessione del mercato di gennaio si sta rivelando sempre più impegnativa, il Napoli non sta badando a spese in questo calciomercato. Il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli stanno lavorando assiduamente per portare in casa Napoli nuovi giocatori, l’obiettivo primario è quello di rinforzare la rosa. La dirigenza partenopea si sta concentrando, soprattutto, per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, due reparti che stanno facendo fatica in questa stagione.

Nonostante già i diversi acquisti ufficializzati (Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge), il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore. Numerosi i nomi in lista, ma il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha le idee chiare su chi potrebbe essere il centrale più adatto al club partenopeo.

Mercato Napoli, Modugno consiglia Nehuén Pérez per la difesa

La stagione del mercato invernale sta per terminare, il Napoli deve affrettarsi a concretizzare gli ultimi acquisti. All’appello manca ancora un difensore, diversi i nomi inseriti nel mirino dal club partenopeo. Uno tra questi è quello del calciatore argentino Nehuén Pérez.

A tal proposito, Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha spiegato ai microfoni di Radio Marte che Nehuén Pérez sarebbero il difensore più adatto per il Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Capitolo difensore centrale, i nomi più caldi sono Theate e Perez, su cui il Napoli sta lavorando. Theate è un mancino, Perez è destro. Se si dovesse scegliere di giocare a tre dietro, potrebbero servire due centrali, magari considerando di trattenere Ostigard. Credo sia più indicato Perez, essendo destro e dunque più facilmente adattabile. Si tratta di due profili importanti, ma Perez potrebbe avere un qualcosa in più per il Napoli al momento. Solet non ci risulta particolarmente caldo come nome al momento, nonostante il Napoli lo abbia monitorato: c’è però qualche perplessità sulla tenuta per i troppi infortuni in cui è incorso. Al momento sono più calde le piste Perez e Theate, a meno che non ci sia un terzo nome non ancora noto alla stampa.

Secondo il giornalista di Sky, il difensore dell’Udinese sarebbe il profilo più adeguato da inserire nella rosa partenopea grazie alla sua duttilità rispetto agli altri giocatori come Theate. Inoltre, anche l’allenatore Walter Mazzarri vorrebbe il classe 2000 all’interno della squadra. Proprio per questo motivo, la dirigenza partenopea si sta muovendo al fine di esaudire la richiesta del tecnico di San Vincenzo.