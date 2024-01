Altro che Napoli, notizia a sorpresa: spunta la prossima squadra di Mourinho

L’idea di avere Mourinho sulla panchina del Napoli sembra essere già sfumata, il tecnico portoghese è nel mirino di un altro club.

Nonostante il campionato non sia ancora terminato, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già iniziando ad osservare diversi profili di allenatori che potrebbero guidare il Napoli nella prossima stagione. Dunque, quasi per certo Walter Mazzarri non allenerà nuovamente la squadra durante il prossimo campionato. Tra gli allenatori più apprezzati dal presidente, c’è il nome di José Mourinho. Tuttavia, non può essere avviata nessuna trattativa perché pare che un’altra squadra si stia già muovendo.

Mourinho-Al Shabab, c’è l’ok da parte del tecnico

Negli ultimi giorni, il nome di José Mourinho è stato accostato alla panchina del Napoli. Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis ha affermato di apprezzare lo Special One, nonostante il recente esonero dalla Roma. Eppure, nonostante il presunto interesse da parte della dirigenza partenopea, pare che il tecnico portoghese sia già indirizzato verso l’Arabia Saudita. A tal proposito, l’Al Shabab si sta già muovendo per avviare la trattativa con l’ex Roma.

Secondo quanto rivelato da Sportitalia, il club arabo ha già contattato il tecnico portoghese. Di seguito quanto evidenziato:

“L’agente di Mourinho ha comunicato al club Al-Shabab il benestare del tecnico a procedere con la trattativa. I dialoghi tra le parti procedono”.

Dunque, c’è già l’ok da parte di Mourinho per avviare la trattativa con il club arabo. Lo Special One potrebbe volare presto in direzione Arabia Saudita e mettersi in gioco sulla panchina dell’Al Shabab. Nonostante il recente esonero, il tecnico portoghese rimane comunque uno dei migliori allenatori a livello internazionale. Motivo del perché lo stesso Aurelio De Laurentiis si è fortemente interessato al portoghese, inserendolo nella lista dei tecnici da poter contattare per la panchina del Napoli. Al momento, però, sembra molto difficile concretizzare questa idea, José Mourinho sembra essere, adesso, sempre più lontano dalla Serie A e dall’Italia.

Il Napoli continua a non avere le idee chiare per il futuro allenatore, proprio per questo motivo Aurelio De Laurentiis continua a monitorare l’intero panorama internazionale per trovare il profilo adatto da mettere alla guida della sua squadra. Ovviamente le scelte dipenderanno anche da come andrà la stagione corrente. Chiaro che con la Champions League si avranno argomenti tecnici ed economici superiori da offrire, così come le prospettive future e l’attrazione che lo stesso Napoli potrebbe avere su allenatori e potenziali acquisti.