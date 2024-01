Allegri, risposta a sorpresa in conferenza: “Il consiglio a Mazzarri”

La Juventus di Massimiliano Allegri sembra essersi riuscita a rilanciare nel corso di questa stagione che li vede secondi.

La Juventus dopo due anni complicanti, sta finalmente raccogliendo i frutti dal suo “Allegri – bis”. Il tecnico livornese, reduce da due annate senza trofei, ad oggi rappresenta l’unica contendente all’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica nel massimo torneo italiano.

Sono solamente due i punti che dividono la compagine nerazzurra da quella bianconera in classifica, con l’obiettivo tricolore chiaro anche se non dichiarato da ambedue le parti, con il “solito” Max, che in più riprese ha cercato di sviare l’attenzione parlando di quarto posto e Champions League.

Allegri in conferenza: risposta inattesa su Mazzarri

Domani sera alle 20:45, la Juventus andrà in scena in Puglia, nello specifico Lecce, dove affronterà il team allenato da D’Aversa, autore ad oggi di un ottimo campionato. Un turno che interessa particolarmente la vecchia signora, che potrebbe approfittare dello stop forzato dell’Inter per superarla momentaneamente in classifica.

Quest’oggi, come di consueto, il fautore del “Corto muso”, ha tenuto la sua conferenza stampa di rito, in cui sono stati toccati tanti temi, non riguardanti unicamente la sfida in scena nel salento. Interessante in particolar modo lo spunto di Allegri sulla vicenda che sta riguardando il Napoli, nello specifico quella relativa al “caso Osimhen”.

Alla domanda: “Cosa consiglieresti a Mazzarri visto che c’è un’inchiesta aperta sul Napoli per il caso Osimhen?”, il tecnico dei bianconeri ha chiosato con un netto: “Non suggerisco nulla perché già faccio fatica a fare il mio“.

Specifichiamo che ad oggi, come comunicato dal Legale rappresentante di Aurelio De Laurentiis, non ci sarebbe nulla di particolare, se non la comunicazione di rito della chiusura delle indagini, ben diversa dal “rinvio a giudizio” citato da molti. Una chiusura, che secondo l’avvocato del patron non avrebbe fatto emergere novità rispetto al passato, motivazione che l’ha portato a dichiararsi molto tranquillo in merito a tale vicenda, tanto da escludere qualsiaisi tipo di danno per il suo assistito.