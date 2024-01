Zerbin eroe di Supercoppa, quale futuro? Parla l’agente

Arrivano le prime news circa il futuro di Alessio Zerbin dopo la doppietta in Supercoppa. Parla l’agente del calciatore azzurro.

Napoli-Fiorentina è stata senz’altro decisa dall’uomo che non ti aspetti, quale Alessio Zerbin. L’esterno di Novara, dopo alcune prestazioni in discesa, ha infatti coronato la sua seconda stagione con la prima squadra azzurra con le prime due reti in casacca partenopea, valse agli uomini di Mazzarri la qualificazione alla finale di Supercoppa. Un traguardo che senz’altro innalza il morale della squadra nonché dello stesso Zerbin, principale indiziato per una cessione ma cui futuro è ora tornato in bilico. Sul caso è dunque intervenuto l’agente del calciatore, che ha rilasciato un annuncio molto significativo ai microfoni di Radio CRC.

Futuro Zerbin, le parole dell’agente

Dalla gioia, allo spavento alla gioia nuovamente. Questi gli stati d’animo dei tifosi del Napoli e dello stesso Alessio Zerbin dopo il suo ingresso in campo contro la Fiorentina, condito subito dalla rete del 2-0 con annessa testata al palo. Le immagini del calciatore riverso a terra e in preda al dolore hanno infatti lasciato tutti con il fiato sospeso, prima che lo stesso ex Frosinone rassicurasse tutti rialzandosi e siglando pochi istanti dopo lo splendido gol del 3-0. Doppietta e titolo di Man of the Match portato dunque a casa per Zerbin, in grado di mettere nuovamente in discussione il proprio futuro.

L’attaccante sembrava infatti essere pronto a tornare in prestito al Frosinone, prima che le due reti riaprissero il caso. Ecco dunque arrivare l’intervento di Giulio Marinelli, agente del calciatore intervistato a Radio CRC. “Alessio in un’altra squadra? Le nostre valutazioni sono fatte a 360°, e una doppietta non cambia il nostro pensiero. Siamo ancora dell’idea che andare a giocare in un’altra squadra in prestito sia l’opzione migliore per lui“, quanto detto dall’agente. “Zerbin vuole giocare nel Napoli, tant’è che vi è arrivato giovane ed ha ancora un lungo contratto. Le sue intenzioni sono quelle di mettersi in mostra con un altro club per tornare in azzurro più forte di prima“, l’aggiunta di Marinelli in chiusura.

Zerbin, l’agente ringrazia anche Garcia

Le parole da parte dell’agente del calciatore hanno quindi sviscerato ancor di più il carattere forte del classe, desideroso di giocare di più con altre maglie per divenire poi un titolare nel Napoli. Lo stesso Marinelli, sempre in onda su Radio CRC, ha quindi ringraziato Mazzarri per l’opportunità data al proprio assistito, tirando però in ballo anche Garcia. “Mazzarri ha creduto in lui, ma io non dimentico che fu Garcia a volere che Alessio restasse a Napoli la scorsa estate. Al di là della doppietta, penso che in occasione del 3-0 lui abbia dimostrato quanto talento, quanto carattere e quanta voglia di spaccare possieda“, gli atti conclusivi dell’intervista.