ULTIM’ORA – Repubblica: “De Laurentiis indagato”, cosa sta succedendo

Ci sono novità per la dirigenza del Napoli. C’entrano il presidente Aurelio De Laurentiis e l’affare sull’acquisto di Victor Osimhen

Il Napoli festeggia il passaggio in finale di Supercoppa con la vittoria schiacciante contro la Fiorentina. Nemmeno il tempo di esultare per un morale forse ritrovato che per la dirigenza del Napoli sono arrivate pessime notizie. Guai per Aurelio De Laurentiis che adesso è indagato. La dirigenza di Castel Volturno trema per l’affare Osimhen.

La procura di Roma ha infatti chiuso le indagini aperte nel grande fascicolo lo scorso anno. Non ci sono dubbi per la procura Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio. C’entra l’affare relativo all’acquisto di Victor Osimhen.

Trema il Napoli di Aurelio De Laurentiis

A lanciare la notizia è la Repubblica. “Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen. I magistrati della procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli”. Secondo il quotidiano sotto inchiesta sarebbero finiti anche altri membri del board del club campione d’Italia.

“L’inchiesta della giustizia ordinaria sulle presunte plusvalenze fittizie intorno al 2020 relative alla compravendita dell’attaccante nigeriano è stata spostata ad agosto dell’anno scorso a Roma, perché è proprio nella Capitale che era stato approvato il bilancio del Napoli”

Scrive così la Repubblica per il caso inerente alle indagini sul Napoli. Il tutto, è ovviamente frutto dell’acquisto di Victor Osimhen da parte degli azzurri nell’estate 2020, che fece discutere e non poco l’opinione pubblica da quel giorno in avanti. Furono infatti contestati i metodi d’acquisto alla Società Sportiva Calcio Napoli, che pagò il nigeriano circa 71 milioni di euro asserendo però in trattativa ben 4 calciatori. Questi furono quindi Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri, valutati complessivamente 20 milioni ma di cui solo il primo dei citati rimase effettivamente a giocare in quel di Lille.

De Laurentiis indagato, cosa rischia il Napoli

Al momento non sono ancora note le possibili conseguenze che Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli potrebbero subire da tale indagine. Resta però di stucco il popolo partenopeo, dopo che la procura di Napoli non aveva trovato alcuna irregolarità nei bilanci del club nonché dopo le continue rassicurazioni avute nel corso degli anni dal pool di avvocati del patron azzurro. Essendo però il bilancio del club registrato in quel di Roma, è stato necessario l’intervento da parte della Procura capitolina, che ha dichiarato “falso in bilancio” spingendo quindi De Laurentiis sotto indagine.