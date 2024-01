Mourinho accostato al Napoli, dall’Arabia arriva l’ultim’ora sul futuro: a sorpresa

Mourinho nelle scorse ore è stato accostato anche alla panchina del Napoli. Ma dall’Arabia, dove gli azzurri sono impegnati per la Supercoppa, arriva l’ultim’ora a sorpresa.

Il Napoli vince e convince nella sfida contro la Fiorentina, la cui vittoria vale l’accesso alla finale, in attesa di capire chi sarà l’altra sfidante che arriverà dalla semifinale tra Lazio e Inter. Una grande soddisfazione anche per mister Walter Mazzarri, che ha rimesso in campo la tanto amata difesa a tre, imbrigliando tutti i piani di Vincenzo Italiano, costretto a sua volta a dover dire addio ai sogni di una terza finale di fila.

Ciò, però, non basta per definire il Napoli definitivamente guarito da un momento a dir poco complicato, caratterizzato dalle altre cose anche dalle varie voci relative al futuro e alla panchina del club partenopeo. Walter Mazzarri ha infatti un contratto valido fino a giugno e tanti sono i rumors riguardanti il suo possibile sostituto. Nelle scorse ore, da Roma, si è fatta avanti la clamorosa ipotesi – confermata poi anche dal giornalista Carlo Alvino su X – di un possibile contatto tra gli azzurri e José Mourinho, tecnico fresco di esonero dalla Roma e a caccia di una nuova avventura.

News calcio Napoli: Mourinho, arriva l’aggiornamento dall’Arabia

José Mourinho al Napoli? Nella giornata di ieri ha preso corpo quella che è una vera e propria suggestione di mercato in vista di giugno. Il portoghese è stato appena esonerato dalla Roma, ma è già caccia alla prossima squadra che potrà accoglierlo.

Le voci di un contatto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente dello Special One, Jorge Mendes, spiazzano tutti i tifosi, che intanto si interrogano su chi sarà il tecnico che andrà a sostituire Mazzarri. La scelta, a quanto pare, non riguarderà l’ormai ex Roma, stando a quanto viene trapelato dall’Arabia Saudita, location in cui il Napoli è impegnato in Supercoppa.

Mourinho in Arabia? C’è l’ultim’ora sul futuro

Dall’Arabia Saudita arrivano ulteriori novità sul futuro di José Mourinho, tecnico che nelle scorse ore è stato accostato anche al Napoli. Secondo quanto riportato dal portale Asharq Al-Awsat, l’Al Shabab – club interessato anche a Politano – avrebbe raggiunto un accordo verbale con Mourinho, che prenderebbe immediatamente il posto del croato Igor Biscan alla guida della squadra attualmente undicesima nella Saudi Pro League, con 21 punti conquistati in 19 partite.

L’incontro – si legge – sarebbe avvenuto su Zoom e sarebbe stato il ds Domenico Teti a presentare l’offerta, che prevede un’importante campagna acquisti. Mourinho potrebbe recarsi a Riyadh già nei prossimi giorni.