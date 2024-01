Inter-Lazio, termina la seconda semifinale: chi affronterà il Napoli in Supercoppa

È appena terminata Inter-Lazio, seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Match che ha certificato l’avversaria del Napoli in finale

Il nuovo format della Supercoppa Italiana prevede una doppia semifinale. La prima è stata vinta dal Napoli, che ha battuto la Fiorentina di Italiano grazie alla rete di Simeone e alla splendida doppietta di Zerbin. Questa sera invece al Al-Awwal Park di Riyadh è andata in scena la seconda semifinale, Inter-Lazio.

A differenza della prima semifinale le tribune dello stadio sono apparse decisamente più piene. In questo ha contribuito anche l’arrivo del tifo organizzato dell’Inter, che a differenza delle Curve A e B del Napoli e della Curva Nord della Lazio non ha ripudiato la Supercoppa in terra araba, partendo per sostenere i nerazzurri.

Supporto del tifo che ha portato bene all’Inter. I nerazzurri hanno vinto la gara 3-0, esattamente come il Napoli contro la Fiorentina, conquistando quindi la finalissima di Supercoppa. Saranno quindi gli uomini di Simone Inzaghi ad affrontare il Napoli campione d’Italia in carica lunedì 22 gennaio, nel medesimo impianto delle semifinali (il sopracitato Al-Awwal Stadium), alle ore 20.00.

Supercoppa, sarà l’Inter l’avversaria del Napoli in finale

A decidere la gara contro la Lazio sono state le reti di Thuram, al minuto 17, il rigore di Calhanoglu, al minuto 49 e il gol in contropiede di Frattesi, al minuto 87. Per tutta la durata del match si è assistito ad una sostanziale superiorità dei nerazzurri in tutte le zone del campo, che confermano lo splendido momento di forma. La Lazio non è praticamente mai riuscita a sviluppare occasioni pericolose per la porta di Sommer.

Interessante anche il dato sui corner, con i biancocelesti che non hanno mai calciato dalla bandierina per tutta la durata della partita, sette invece i calci d’angolo battuti dall’Inter. Una prestazione quasi perfetta degli uomini di Inzaghi, che ha intenzione di raggiungere la quinta vittoria in carriera del trofeo. Con una vittoria della Supercoppa 2024 infatti Inzaghi diverrebbe l’allenatore più vincente della storia della competizione, superando allenatori del calibro di Capello e Lippi (fermi a quota quattro).

Napoli-Inter, forze fresche per gli azzurri in finale

La finalissima di Supoercoppa Italiana dovrebbe avere due nuovi protagonisti tra le fila degli azzurri. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, sono pronti a partire dall’Italia i due nuovi acquisti Ngonge e Traorè. Mazzarri potrà contare sul loro apporto già dalla supersfida contro l’Inter. Risorse da non sottovalutare, sopratutto se consideriamo l’emergenza infortuni che l’allenatore toscano sta fronteggiando in queste ultime settimane.