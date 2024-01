Napoli-Fiorentina, oggi la sfida di Supercoppa Italiana: cosa succede in caso di pareggio

Non solo la partecipazione per la prima volta di quattro squadre, la nuova Supercoppa italiana per quest’anno porta un’altra novità

Una Supercoppa italiana tutta nuova. La prima novità inserita per quest’edizione del 2024 è infatti la partecipazione di quattro squadre con annessa semifinale e finale. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina: sono queste le squadre che proveranno a portarsi a casa questo titolo che, da questa stagione, appare ancora più prestigioso rispetto agli scorsi anni. Manca sempre meno al fischio di inizio tra Napoli e Fiorentina. Gli azzurri di Walter Mazzarri giocheranno la semifinale contro i viola di Vincenzo Italiano. Sarà una rivincita per i partenopei dopo il brutto ko casalingo per 1-3 subito nel match di ottobre in campionato.

Per tanti tifosi la Supercoppa potrebbe rappresentare il punto di svolta di un’intera stagione. Dopo essersi laureati campioni d’Italia durante la scorsa annata, quest’anno il Napoli sta dimostrando a fatica il gagliardetto con il tricolore nazionale cucito sulla divisa di gioco. Un ottavo posto in campionato (seppur a solo tre lunghezze dalla quarta posizione) che lascia il sapore amaro. Servirà portare questo trofeo in città e sperare che la squadra ne guadagni tanto in fiducia e morale, così come visto nella vittoria last-minute contro la Salernitana.

Altra novità in Supercoppa, c’entrano i cartellini

Il fatto che la Supercoppa sia contesa tra quattro squadre non sarà l’unica novità di questa nuova edizione. Secondo il comunicato ufficiale numero 129 della Lega Serie A, pubblicato lo scorso 29 dicembre, per la partita delle semifinali, in caso di parità alla fine dei 90 minuti regolamentari, con aggiunta di eventuale recupero, le squadre si sfideranno subito ai calci di rigori. Di conseguenza, rispetto alle passate stagione, dove c’erano ulteriori 30 minuti aggiuntivi dei tempi supplementari, da quest’anno si passerà direttamente ai tiri dagli undici metri.

Tutto questo, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, servirà a non far stancare troppo i giocatori in vista di un’eventuale finale che si disputerà sempre a Riad lunedì sera. C’è anche un’ulteriore novità che riguarda i cartellini e le squalifiche.

Se un giocatore in diffida viene ammonito in semifinale, quest’ultimo salterà il direttamente il prossimo impegno in campionato e non la finale di Supercoppa. Per fare un esempio, Giovanni Di Lorenzo è in diffida con un giallo. Con un’ ammonizione, il capitano del Napoli salterà direttamente la sfida con la Lazio del 28 gennaio e non la finale in caso di passaggio del turno. Per quanto riguarda eventuale espulsione invece, il giocatore espulso in semifinale verrà squalificato per l’eventuale finale.