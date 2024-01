Napoli-Fiorentina, c’è la conferma di Sky: ottime notizie per Mazzarri

Entrambe i calciatori del Napoli sono recuperati e saranno a disposizione per la Supercoppa in Arabia Saudita

Poche ore e sarà finalmente Napoli-Fiorentina. Gli azzurri, tra le quattro società della competizione, sono la prima squadra ad aver raggiunto l’Arabia Saudita. La Supercoppa italiana da quest’anno, come già ampiamente risaputo, avrà un format del tutto nuovo. Sarà caratterizzata da una semifinale e da una finale. Lo schema è simile a quanto già da anni accade in Spagna con la Supercoppa spagnola. Sarà la quarta volta che la competizione verrà giocata in Arabia Saudita. La location mediorientale è stata molto discussa da tanti allenatori e società, su tutti Maurizio Sarri che ha spiegato di non aver accettato di buon grado che la sua Lazio giochi a Riad.

Ad arbitrare il match di questa sera sarà Federico Lapenna. Il fischietto romano ha arbitrato il Napoli già in diverse occasioni. Nella maggior parte dei casi gli azzurri hanno sempre vinto quando c’era Lapenna ad arbitrare un loro match ma c’è un dato che però fa preoccupare i tifosi. Lo stesso arbitro ha infatti diretto la gara disputata tra Napoli e Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona l’8 ottobre. In quella circostanza ad allenare i partenopei c’era ancora Rudi Garcia che fu sconfitto per 3-1 da Vincenzo Italiano. Fu quella partita a far vacillare la posizione del francese ed infatti, da lì ad un mese sarebbe, poi arrivato l’esonero.

Ottime notizie in vista di Napoli-Fiorentina

Alle 20 di questa sera, in esclusiva Mediaset, andrà in onda la prima semifinale della Supercoppa italiana 2024. A Riad scenderanno in campo Napoli e Fiorentina. Tanti sono i dubbi di formazione per Walter Mazzarri che dovrà fare i conti con i numerosi infortunati. Così come riportato in mattinata da Sky Sport, il Napoli ha recuperato Jens Cajuste e Piotr Zielinski che hanno lavorato in gruppo per la rifinitura pre-partita.

Un’ottima notizia per il tecnico di San Vincenzo livornese che potrà schierarli entrambe per questo delicato impegno. Il centrocampista polacco aveva già saltato la sfida di campionato vinta sabato scorso contro la Salernitana. Affaticamento muscolare smaltito quindi per Piotr Zielinski che a Riad partirà con ogni probabilità dal primo minuto. Proprio sul polacco ci sono tante voci di mercato. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e a quanto pare l’Inter è in fase molto avanzata per poterlo acquistare a parametro zero. La palla passa in mano ad Aurelio De Laurentiis che, nelle prossime settimane, dovrà pareggiare almeno l’offerta nerazzurra per convincere Zielinski a rinnovare e rimanere a Napoli.