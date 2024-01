Mourinho-Napoli, notizia sconvolgente: novità su De Laurentiis

Il campionato non è ancora terminato, ma il presidente Aurelio De Laurentiis inizia già a pensare al prossimo allenatore del Napoli.

L’avvio di stagione non è stato dei migliori, l’andamento altalenante continua ad esserci. Prima con il tecnico francese Rudi Garcia, che inevitabilmente è stato esonerato, adesso Walter Mazzarri. Nonostante il cambio d’allenatore, la prestazione della squadra continua a far emergere diverse perplessità. Chiaramente rimane non soddisfacente il cammino del Napoli, soprattutto, analizzando i vari risultati ottenuti.

Con molte probabilità, il tecnico di San Vincenzo non guiderà gli azzurri nel prossimo campionato. Per questo motivo, la dirigenza partenopea sta iniziando già a stilare una serie di nome su chi potrebbe occupare la panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis sembra avere diverse idee in mente, anche se ancora non c’è nulla di concreto. Tra gli allenatori più apprezzati dal presidente, a sorpresa, c’è anche il nome di José Mourinho.

Post Mazzarri, De Laurentiis pensa a Mourinho

Nonostante il campionato sia ancora in corso, il presidente Aurelio De Laurentiis inizia già a pensare al possibile erede di Walter Mazzarri. Diversi i nomi inseriti nel mirino del Napoli, ma forse è ancora presto per dire chi potrebbe avere la meglio rispetto agli altri. Tuttavia il presidente sembra ammirare notevolmente l’allenatore portoghese José Mourinho.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna Il Messaggero, il presidente De Laurentiis avrebbe grande considerazione dell’allenatore portoghese. Nonostante sia stato recentemente esonerato dalla Roma, lo Special One rimane comunque uno dei migliori allenatori nel panorama internazionale. Di seguito quanto evidenziato:

Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico.

Dunque, ad Aurelio De Laurentiis non interessa il fatto che la Roma abbia esonerato Mourinho. Per il presidente, l’allenatore portoghese rimane uno dei migliori in circolazione. Potrebbe essere il nome più adatto da accostare alla panchina del Napoli per la prossima stagione, viste le numerose insicurezze per il prosieguo dell’avventura con Mazzarri. Inoltre c’è anche da dire che Josè Mourinho, nonostante il recente episodio dell’esonero, è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio. Proprio per questo motivo, il portoghese potrebbe essere la persona più valida per iniziare il prossimo campionato con la carica giusta.