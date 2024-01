“Faremo altri due acquisti”, promessa di De Laurentiis: svelato chi vuole il Napoli

Il calciomercato del Napoli continua a diventare sempre più impegnativo, il presidente Aurelio De Laurentiis punta verso altri due acquisti.

Il Napoli non si ferma in questa sessione di mercato invernale, la dirigenza partenopea sta lavorando assiduamente per chiudere le prossime trattative al più presto. Prima l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, seguito poi dal calciatore ivoriano Hamed Junior Traorè e a breve arriverà anche l’ufficialità dell’attaccante del Verona Cyril Ngonge. Nonostante la squadra di Walter Mazzarri sia attualmente impegnata in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana (primo match Napoli-Fiorentina, calcio d’inizio fissato alle 20:00 ora italiana), il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di fermarsi nel mercato. Infatti il presidente ha già le idee chiare sulle prossime mosse da attuare, due sono i giocatori su cui vuole puntare.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis punta su Barak e Theate

Sono ore calde per il calciomercato del Napoli, il club partenopeo non sta badando a spese in questa sessione. La dirigenza partenopea sta valutando i profili dei giocatori più adatti da inserire all’interno della rosa, l’obiettivo è sicuramente quello di andare a rinforzare la squadra. Nonostante la squadra di Mazzarri tra qualche ora sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano per la prima semifinale di Supercoppa Italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a concretizzare gli ultimi acquisti di questa stagione invernale: Antonin Barak e Arthur Theate.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il Napoli è fortemente interessato al centrocampista della Fiorentina Barak. In particolare, la dirigenza partenopea si è avvicinata al giocatore per la sua duttilità. Inoltre ha tutte le caratteristiche e qualità tecniche per essere considerato un giocatore completo. Di seguito quanto evidenziato: