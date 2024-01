Calciomercato Napoli, acquisto in difesa: quale calciatore ha chiesto Mazzarri

Ultime occasioni per completare gli acquisti del mercato di gennaio, l’allenatore Walter Mazzarri spinge per un giocatore della Serie A.

La sessione del mercato invernale sta per terminare, il Napoli deve valutare bene i prossimi acquisti da fare. La dirigenza partenopea sta studiando attentamente le prossime mosse da attuare, lo scopo è quello di chiudere il più velocemente possibile le ultime trattative. Mancano ancora un difensore ed un centrocampista all’appello, ma il club partenopeo sembra già avere le idee chiare su come muoversi.

In particolare l’allenatore Walter Mazzarri spinge per un difensore dell’Udinese, la società sta tentando di esaudire il desiderio del tecnico di San Vincenzo. Per questo motivo, il Napoli sembra aver già proposto la prima offerta ai friulani. Una cifra molto allettante che sta facendo riflettere l’Udinese, dunque, una scelta non facile.

Mazzarri vuole Nehuén Pérez, il Napoli tenta l’assalto

Nelle ultime ore, il calciomercato del Napoli si sta intensificando sempre di più. Manca sempre meno al termine di questa sessione di mercato, motivo del perché il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli si stanno affrettando a chiudere le ultime trattative. Uno dei nomi presenti nel mirino del Napoli è quello di Nehuén Pérez, fortemente voluto e proposto dall’allenatore Walter Mazzarri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il tecnico di San Vincenzo vorrebbe l’argentino all’interno della sua squadra, soprattutto, per il fatto che il calciatore sa muoversi molto bene nella difesa a 3.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il primo nome in cima alla lista dei desiderata resta quello di Nehuén Pérez dell’Udinese. Il 23enne argentino piace a Mazzarri anche e soprattutto per la sua duttilità tattica considerando che “nasce” braccetto destro della difesa, nella passata stagione è stato dirottato dalla parte opposta complice la presenza di Becao (nella sua posizione naturale) e quest’anno ha saputo adattarsi bene anche al centro facendosi preferire a Kabasele in quella posizione. Non solo. Perez gioca e conosce a memoria i movimenti della difesa a tre su cui Mazzarri sta facendo più di un pensierino dopo il mercato di gennaio e per il prosieguo della stagione”.

La società partenopea ha proposto circa 15 milioni di euro per il giovane difensore, una cifra che non passa di certo inosservata.

“Il Napoli pare disposto a sborsare circa 15 milioni di euro per Pérez (pronto un quadriennale al difensore che ha un contratto di 400mila euro a stagione con i bianconeri fino al 2027) e la cifra sta facendo vacillare l’Udinese che pure avrebbe preferito trattenerlo fino a fine stagione”.

L’Udinese vuole continuare ad avere in rosa il proprio gioiello, ma l’offerta del Napoli sembra stia facendo crollare queste certezze. Dunque, il classe 2000 potrebbe proseguire il campionato con la maglia azzurra.