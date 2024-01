Accostato al Napoli, pazzesco in Serie A: chi sta per acquistare Jerome Boateng

Lo svincolato Jerome Boateng potrebbe giocare presto in un club della Serie A, contatti già avviati tra il calciatore e la squadra.

La stagione di mercato invernale continua per tutte le squadre, il Napoli è ormai entrato nel vivo del calciomercato e presto concluderà gli ultimi acquisti. Ma non sono solo ore calde per il club partenopeo. Infatti, anche un’altra società ha inserito nel mirino un giocatore che in estate è stato accostato al Napoli.

Boateng-Salernitana, trattativa in corso

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio durante il programma Calciomercato-L’Originale su Sky Sport, la Salernitana avrebbe già avviato i primi contatti con l’ex giocatore storico del Bayern Monaco: Jerome Boateng.

Il 35enne centrale tedesco è attualmente svincolato. La sua ultima esperienza è quella vissuta nella scorsa stagione con il Lione, dopo una lunga militanza al Bayern Monaco. Ora la sua carriera potrebbe proseguire in Serie A, alla Salernitana. Regista della clamorosa trattativa sarebbe Frank Ribery, rimasto molto legato alla Salernitana e che ha giocato in passato proprio in Baviera con Boateng. La trattativa sembra già molto avanti e i contatti tra le parti sarebbero stati proficui.

Ricordiamo che in estate il nome di Jerome Boateng fu accostato anche al Napoli come possibile sostituto di Kim, con il tedesco che avrebbe potuto portare la sua esperienza al servizio degli azzurri. Poi il club fece scelte diverse, puntando su un profilo più giovane come Natan. Ora per Boateng potrebbero, però, aprirsi a sorpresa le porte della Serie A.

Il Napoli punta su Theate del Rennes

Intanto il Napoli prosegue la propria ricerca di un centrale, non soddisfatto del rendimento dei calciatori attualmente in rosa, partendo proprio da Natan infortunato e tra l’altro apparso troppo acerbo per prendere il posto di un muro della difesa come Kim Min-Jae. Tanti i calciatori seguiti da Meluso e Micheli, con Arthur Theate che sembra essere diventato l’obiettivo principale dei partenopei. Il belga conosce il campionato italiano dove ha fatto molto bene tra le fila del Bologna. Attualmente gioca al Rennes ma chiaramente le sirene di un top club come il Napoli, abituato a giocare stabilmente in ambito europeo, affascinano il classe 2000. Anche l’età sembra quella giusta per convincere De Laurentiis a investire su di lui: a maggio compirà 24 anni e già ha ampia esperienza internazionale. Strapparlo al Rennes, comunque, non sarà affatto semplice visto che i transalpini chiedono tra i 18 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino.