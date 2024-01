Ufficiale, saluta il Napoli: è stato appena ceduto in prestito

Non solo nuovi acquisti per il Napoli, ma è anche tempo di cessioni: la società partenopea ufficializza l’uscita di un giocatore.

Sotto il sole d’Arabia il Napoli di Walter Mazzarri lavora per preparare al meglio la sfida alla Fiorentina valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Nonostante la squadra sia concentrata sul lavoro sul campo, la società è totalmente proiettata sulle ultime ore frenetiche di calciomercato.

La sessione di mercato invernale è decisamente entrata nel vivo e quanto sta accadendo in questa giornata ne è una palese dimostrazione. Dopo aver reso ufficiale l’acquisto del calciatore ivoriano Hamed Junior Traorè, la società partenopea ufficializza un altro colpo.

SSC Napoli ufficializza la cessione di Zanoli

Pochissimi minuti fa, infatti è arrivato l’annuncio da parte della SSC Napoli che ufficializza la cessione di Alessandro Zanoli: il classe 2000 andrà in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2024. La notizia era nell’aria da giorni ma finalmente adesso è arrivata la conferma definitiva che si aspettava.

Una notizia decisamente positiva e che mette d’accordo tutte le parti in causa. Il Napoli manda a giocare un suo talento con maggiore continuità, garantendogli il minutaggio che è mancato in azzurro. La stessa Salernitana si accaparra un terzino di assoluto valore che va a sostituire Pasquale Mazzocchi, passato proprio all’ombra del Vesuvio pochi giorni fa. Infine lo stesso Zanoli spingeva da tempo (già dall’estate, ndr) per trovare una sistemazione in prestito che potesse permettergli di giocare con continuità ed esprimere tutto il proprio talento.

Di seguito, quanto evidenziato dalla pagina X ufficiale del Napoli:

La SSC Napoli ufficializza la cessione di Alessandro Zanoli alla Salernitana con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2024

Visite mediche per Ngonge del Verona

Il calciomercato del Napoli, però, come detto è in fermento. In giornata è arrivato l’accordo decisivo con il Verona per l’acquisto di Ciryl Ngonge. L’attaccante arriva in azzurro e rinforza la batteria di esterni a disposizione di Walter Mazzarri. La trattativa si è chiusa sulla base di 18 milioni più due di bonus per un totale di 20 milioni di euro. Il belga è atteso già nella giornata di domani a Villa Stuart dove effettuerà le visite mediche e in serata guarderà i suoi nuovi compagni giocare in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina.

Qualora il Napoli dovesse riuscire a conquistare la finale – che si disputerà lunedì 22 gennaio alle ore 20 italiane (22 ora locale, ndr) -, sia Hamed Junior Traorè che Ciryl Ngonge raggiungeranno i compagni in Arabia Saudita e, perché no, si metteranno immediatamente a disposizione di Walter Mazzarri per l’eventuale finale.