Sta trascinando la Juventus, l’agente svela: “Eravamo vicini a chiudere con il Napoli”

Il Napoli vicino alla chiusura della trattativa con un giovane difensore della Juventus, l’agente del giocatore svela il retroscena.

Mentre il Napoli è attualmente volato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, il d.s. Mauro Meluso e il capo scouting Maurizio Micheli continuano a portare avanti le trattative di calciomercato. Prima l’acquisto ufficiale del calciatore ivoriano Hamed Junior Traorè, seguito poi dalla cessione di Alessandro Zanoli. Come ufficializzato dalla SSC Napoli, il terzino destro andrà in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2024. Ma oltre alle novità di questa sessione di mercato invernale, emergono importanti vicende che riguardano la società partenopea e la Juventus.

Cambiaso-Napoli, l’agente svela il retroscena

Il calciomercato del Napoli sta diventando sempre più impegnativo, soprattutto, in queste ultime ore. Dunque, sono ore calde per il club partenopeo. La dirigenza partenopea sta cercando di chiudere nel minore tempo possibile le prossime trattative. Nonostante le trattative di mercato stiano andando avanti in casa Napoli, spiccano importanti rivelazioni da parte di Giovanni Bia, agente di un difensore della Juventus. Si tratta del classe 2000, Andrea Cambiaso.

L’agente del classe 2000 ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha rivelato un retroscena di mercato con protagonisti della vicenda il Napoli e la Juventus. Infatti il Napoli era fortemente interessato al difensore bianconero, mancava davvero poco alla chiusura della trattativa. Di seguito quanto evidenziato:

“Cambiaso al Napoli? Se ne era parlato ed eravamo molto vicini a chiudere ma loro erano già in parola con Olivera e non volevano rimangiarsi la parola”.

Andrea Cambiaso sembrava ad un passo dal giocare in maglia azzurra. Ma a quanto pare la società partenopea ha poi cambiato direzione, interessandosi fortemente al calciatore uruguaiano Mathías Olivera e riuscendo a raggiungere l’accordo con quest’ultimo. Inoltre, l’agente ha poi continuato facendo delle considerazioni sull’attuale mercato invernale del Napoli.

“Questo mercato di gennaio mi sembra spento e senza soldi, come quelli delle passate stagioni. Il Napoli ha bisogno di calciatori come Traoré e Ngonge perché sono di prospettiva e di progetto. Sono tutti calciatori di altissimo livello quelli che vengono accostati al Napoli, ma devo dire che Theate sembra essere quello più adatto a questa piazza. Ma nessuno di loro è un campione, quindi su questo bisognerebbe essere chiari”.

Dunque, secondo l’agente Giovanni Bia il giocatore su cui dovrebbe puntare il Napoli è Arthur Theate, difensore del Rennes. Il difensore belga sembra essere il giocatore più adatto per il club partenopeo, rispetto a Hamed Junior Traorè e l’attaccante del Verona Cyril Ngonge.