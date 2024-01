Politano, aggiornamento importantissimo sul futuro: c’entra l’Al Shabab

Incontro decisivo: l’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rilasciato un’importante notizia sul futuro di Matteo Politano, in trattativa per il rinnovo.

La giornata di domani sarà decisiva per la squadra di Walter Mazzarri. Il club azzurro, infatti, accoglierà due nuovi innesti: Hamed Junior Traorè che firmerà il contratto e Cyril Ngonge che si sottoporrà alle rituali visite mediche. Napoli scatenato sul mercato in entrata per quanto riguarda il fronte offensivo ed ancora in fase di valutazione per quanto riguarda il reparto difensivo con Ostigard alle porte ed il centrocampo, numericamente bisognoso di nuovi innesti.

La società di Aurelio De Laurentiis naviga su più fronti: da una parte il rinnovo di Zielinski, sempre più difficile e che dirige il polacco verso Appiano Gentile, centro allenamento dell’Inter, dall’altra c’è la necessità di chiarire la situazione di Matteo Politano alla luce dei nuovi innesti che infoltiscono la batterie delle ali a disposizione di Mazzarri.

Con l’ex esterno del Sassuolo, infatti, si cercherà di definire una quadra sul proprio futuro per aggiornare la lista degli obiettivi del direttore sportivo Mauro Meluso. L’incontro con Politano condizionerà sensibilmente il mercato in uscita e soprattutto in entrata del Napoli.

Incontro Politano-ADL, le condizioni del club per proseguire insieme

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il calciatore romano vorrebbe chiarire la propria posizione prima della Final Four valevole per la vittoria della Supercoppa Italiana. L’incontro tra le due parti è previsto per domani e si terrà a Riad stesso. Il Napoli è fiducioso di chiudere la trattativa con il rinnovo dell’ala destra fino al 2027.

Sullo sfondo, rimane forte l’interesse dell’Al Shabab che vorrebbe acquistare l’ex Inter. Il club arabo sta aspettando la risposta dei partenopei dopo aver presentato una proposta di 12 milioni di euro: cifra vicina al reale valore di mercato del campione d’Italia in carica.

Attaccanti Napoli: la situazione sul mercato

L’esito della discussione in merito al contratto di Matteo Politano potrebbe ritorcersi in maniera concreta sulle future scelte della dirigenza del Napoli che comunque nelle scorse ore si è portata a casa Cyril Ngonge, in attesa di visite e firme per parlare di vera e propria ufficialità.

Dopo la delusione dettata dalla mancata convocazione ad Euro 2020, poi vinto dall’Italia, Politano ha comunque voglia di strappare un posto tra i convocati per il prossimo europeo e, continuare a Napoli, potrebbe condizionare il proprio futuro.