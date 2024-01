Pioli allenatore del Napoli? “Tutto vero”, annuncio in radio

Anche Steafano Pioli in lizza per la panchina del Napoli post Mazzarri la prossima stagione? L’annuncio in diretta spiazza tutti

La stagione post scudetto in casa Napoli non sta procedendo per il meglio. La creatura perfetta di Luciano Spalletti non sembra più tanto perfetta. Si è passati dalla lotta per le posizioni di vertice ad una poco soddisfacente ottava posizione, che ben fotografa il disastroso girone d’andata dei campioni d’Italia in carica. Due allenatori si sono susseguiti sulla panchina azzurra. Ad inizio stagione De Laurentiis ha scelto Garcia, ma il feeling con il tecnico francese non è mai sbocciato. I risultati hanno poi contribuito all’esonero a stagione in corso.

Al suo posto si è optato per il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, dieci anni dopo dall’ultima esperienza in azzurro. Il tecnico toscano ha accettato solo sette mesi di contratto, accettando di fatto il ruolo di allenatore fino alla fine della stagione, una sorta di traghettatore. I risultati per nulla positivi hanno poi ridotto le già minime chances di vederlo sulla panchina del Maradona anche la prossima stagione. In estate si prevede una vera e propria rivoluzione e il punto di partenza è la scelta dell’allenatore adatto.

Futuro allenatore Napoli: De Laurentiis starebbe pensando a Pioli

La redazione di Radio Kiss Kiss ha infatti annunciato in diretta che, tra le svariate ipotesi sul banco, De Laurentiis starebbe valutando anche la possibilità di affidare la panchina a Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan. Il tecnico è in bilico, l’andamento della stagione dei rossoneri non sta accontentando del tutto la proprietà americana, che quindi potrebbe virare su altri profili.

Per ora si tratta di semplici voci, ma quella che porta a Stefano Pioli non è una pista da sottovalutare. Sopratutto se dovessero saltare le trattative per gli allenatori preferiti da De Laurentiis.

In cima alla lista infatti, come ben noto, c’è Antonio Conte. È lui il prescelto del patron azzurro, ma le difficoltà per ingaggiarlo sono evidenti, sotto molteplici punti di vista. Inoltre bisognerebbe battere la concorrenza di altri club, come la Roma.

Piace tanto anche De Zerbi, con il quale De Laurentiis parla da tempo per provare a convincerlo ad accettare il Napoli. Tuttavia, anche in questo caso, potrebbe fare la differenza la volontà del tecnico. Entrato nell’elite degli allenatori di Premier League, la sua intenzione pare essere quella di continuare a lavorare nel Regno Unito. Da non sottovalutare anche le ipotesi Thiago Motta e Palladino, giovani allenatori in rampa di lancio, perfetti per essere posti alla base di un nuovo progetto.