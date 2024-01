Napoli, l’agente di Politano: “Niente rinnovo! C’è una super offerta”

Calciomercato Napoli, fa ancora discutere la situazione legata al rinnovo Politano: incontro in Arabia Saudita, c’è la conferma dell’agente

Nella prima parte di stagione Matteo Politano si è distinto tra i calciatori più in forma della stagione. Probabilmente è l’unico titolare che ha avuto un upgrade delle performances rispetto alla passata stagione. Finora sono ben 5 le reti segnate in campionato, accompagnate da 3 assist. Al conteggio va poi aggiunto un gol in Champions League. L’esterno sta facendo talmente bene da annullare di fatto la concorrenza sulla fascia destra. Con Lozano vi era una staffetta costante, invece Lindstrom, arrivato quest’estate per sostituire il messicano, non sta trovando spazio.

Nelle scorse settimane però l’esterno azzurro ha ricevuto concrete avances dall’Arabia Saudita. L’Al-Shabab si è detto interessato ed ha avviato i contatti con l’agente del calciatore e avrebbe intenzione di concludere l’affare già questo inverno. Il Napoli ci ha pensato su qualche giorno, ma dalle ultime indiscrezioni pare che la volontà della società sia quella di continuare insieme, provando a trattare per il rinnovo di contratto.

Questo pomeriggio la conferma di Fabrizio Romano: “Matteo Politano ha accettato di firmare un nuovo contratto con il Napoli. È tutto pronto per essere firmato molto presto. Positivo oggi l’incontro con il presidente del Napoli che non vuole cederlo alla squadra saudita degli Al Shabab”, così scrive sul suo profilo X il noto esperto di mercato.

Rinnovo Politano è fatta? Non è detta l’ultima parola, arriva la smentita dell’agente

Questo calciomercato continua a sorprenderci. Poco dopo le conferme di un accordo per il rinnovo ecco che arriva l’inaspettata smentita di Giuffredi, agente dell’esterno ex Sassuolo.

In esclusiva a Nicolò Schira, che ha riportato le parole dell’agente sul suo profilo X, Giuffredi ha smentito le voci di un accordo raggiunto per il prolungamento di contratto: “Smentisco categoricamente che è stato trovato un accordo per il rinnovo di Politano col Napoli. La questione è ancora aperta. Si deciderà tutto dopo la Supercoppa“, spiega l’agente.

Giuffredi ha poi confermato l’offerta dell’Al-Shabab, che a quanto pare non avrebbe per nulla mollato la presa. “Oggi io e il presidente DeLaurentiis abbiamo incontrato a Riyadh l’AlShabab, che è ancora fortemente interessato al giocatore. La decisione definitiva sul futuro di Matteo verrà presa nei prossimi giorni”, racconta così di un incontro con i vertici del club saudita, assieme al patron azzurro De Laurentiis. Quindi, visti gli sviluppi della vicenda, le possibilità che Politano lasci il Napoli quest’inverno sono ancora più che tangibili.