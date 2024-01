Barak al Napoli, ore decisive per la trattativa: cosa trapela sull’affare

Novità importanti sul mercato in casa Napoli: Barak è diventato un affare concreto, domani la giornata cruciale.

La giornata di domani sarà indubbiamente decisiva per la stagione azzurra, soprattutto per quanto concerne il calciomercato. Per garantire che tutto vada secondo quanto previsto: firma di Traorè e visite mediche di Ngonge. A Riad, invece, ci sarà l’incontro finale con Matteo Politano che dovrà decidere se rimanere nel capoluogo campano o accettare la corte e ricca offerta dell’Al Shabab.

Nuove novità, però, condizionano l’ambiente partenopeo pronto ad abbracciare nuovi innesti in altre zone del campo: con Ostigard alle porte e corteggiato dal Genoa si confida sull’arrivo di un nuovo difensore dopo la mancata chiusura della trattativa che avrebbe portato Radu Dragusin sotto l’ombra del Vesuvio.

Aurelio De Laurentiis vuole rivoluzionare anche il pacchetto dei centrocampisti dopo la cessione di Elmas e la situazione contrattuale di Zielinski sempre più traballante. La forma fisica di Demme non convince ed Anguissa è impegnato con il suo Camerun in Coppa d’Africa.

All in per Barak, il Napoli vuole il centrocampista viola

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Barak a centrocampo. L’ex Hellas Verone e Udinese è convinto della nuova destinazione dopo un corteggiamento che lo vede protagonista già dalle sue passate esperienze in Italia. Giovedì è in programma la sfida tra Napoli e Fiorentina, valevole per la semifinale della Final Four della nuova Supercoppa Italiana.

Le richieste del club di Commisso non sono proibitive: la Fiorentina non ha chiuso affatto alla cessione, ma vuole un diritto di riscatto che diventi obbligo a condizioni favorevoli. Una trattativa destinata a decollare che si spera possa essere definita già nella giornata di domani, giorno stabilito per l’incontro tra le parti. D’altronde, lo stesso Pedullà ha aperto alla possibilità che tra le parti si possa arrivare a un accordo che possa far felici tutte le parti in causa.

Nelle prossime ore vedremo se ci sarà l’agognata fumata bianca tra le parti, con la speranza da parte del club azzurro di dare quanto prima un rinforzo a Walter Mazzarri, che si ritroverà a gestire un impegno così importante come la Supercoppa Italiana con una vera e propria emergenza, soprattutto a centrocampo.