Ostigard verso l’addio al Napoli, arriva una proposta dalla Serie A

Il Napoli è pronto a rivoluzionare la rosa: Ostigard pronto all’addio e vicino ad una squadra rivelazione di questa Serie A.

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky Sport. L’esperto di mercato, infatti, ha annunciato che Leo Ostigard potrebbe seriamente lasciare Napoli già in questa sessione di mercato. Un’operazione che probabilmente potrebbe favorire un acquisto da parte della compagine partenopea, alla ricerca di un difensore centrale dopo una prima parte di stagione caratterizzata da infortuni e prestazioni negative.

Il 55 del Napoli, nonostante un inizio di anno calcistico che lo ha visto protagonista, causa infortunio di Rrahmani, sembrava esser riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale nella rosa, soprattutto sotto la gestione di Rudi Garcia. Rapporto con il Napoli che fatica a decollare, pronta una sorpresa di questa Serie A ad acquistarlo.

Ostigard, ritorno di fiamma: il Genoa lo vuole per sostituire Dragusin

Secondo le ultime indiscrezioni, il Genoa sarebbe pronto a riaccogliere Leo Ostigard. Il difensore del Napoli era stato già offerto alla causa rossoblù nella trattativa per l’acquisto di Dragusin, poi non decollata e conclusa con l’ex Juve che è passato al Tottenham, in Premier League.

Il cartellino del calciatore è fissato a 10 milioni e la società ligure ha bisogno di riflettere per presentare un’offerta congrua che possa convincere il Napoli alla cessione del giocatore. In questa stagione, in 17 partite disputate, ha lasciato il segno due volte ed ha dimostrato una buona condizione fisica.

Nel 2022 è passato al Napoli dal Brighton per soli 5 milioni dopo aver vissuto un anno positivo, nonostante la retrocessione, al Genoa. Un ritorno di fiamma che può però riaccendere il mercato in entrata del Napoli.