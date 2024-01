Osimhen: “A Napoli fatta la storia, ma con la Nigeria sarebbe più importante”, rivelazione su ADL!

Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AFP.

Victor Osimhen, attaccante principe del Napoli e della Nigeria, è in questo momento impegnato in Coppa d’Africa, competizione che lo terrà lontano dall’ombra del Vesuvio per circa un mese, saltando quindi anche la Supercoppa di questa settimana. Un’assenza importante per la squadra di Walter Mazzarri, che si ritrova a gestire un momento delicato in termini di disponibilità dell’0rganico. Per fortuna, l’attacco è il reparto meno colpito, in quanto al suo posto si contendono una maglia da titolare Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Osimhen parla dalla Coppa d’Africa: le sue dichiarazioni

Il bomber ex Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AFP, toccando vari temi, dalla nigeria al Napoli:

“Ho fatto la storia al Napoli, non mi interessa quanti goal ho segnato, ho ancora molta strada da fare, probabilmente se riuscirò a vincere la coppa d’Africa con la Nigeria avrò raggiunto l’apice, facendo tutto ciò che dovevo fare. Pretendo tanto da me stesso, sono una persona che non si piega sotto pressione, ho sempre puntato in alto. Ad oggi mi sono sempre impegnato al massimo per il mio club e la Nazionale, che per me è la cosa più importante”.

Osimhen ha proseguito commentando il primo passo falso della Nigeria, che non ha ottenuto più di un pari nella sua prima uscita:

“Abbiamo le possibilità di giocare una grande coppa d’Africa, la prima partita non è andata al meglio, ma ora dobbiamo fare le cose per bene” – un pensiero poi al pallone d’oro africano, vinto proprio dall’attaccante: “Il pallone d’oro è il sogno di una vita, ringrazio Kanu e Jay Jay Okocha per avermi ispirato, essere paragonato a loro in termini di risultati è grandioso per me”.

Infine, un commento al rinnovo firmato nelle scorse settimane e nello specifico al rapporto con il patron De Laurentiis, autore di una vera e propria soap con l’agente del giocatore, conclusa solamente dopo quasi sei mesi di trattative con il rinnovo. Osimhen in tal senso ha chiosato: “De Laurentiis? Con lui ho un buon rapporto”.

Dichiarazioni che lasciano intendere come tra le parti ci sia stata una netta schiarita, in seguito agli equivoci perlopiù a carattere social che hanno minato per qualche istante anche l’umore dello stesso bomber nigeriano, carico per non mai per una Coppa d’Africa da conquistare.