Occhio Napoli: l’Inter prova l’inserimento per l’obiettivo azzurro

Concorrenza serrata in ambito Napoli per il calciatore, divenuto un obiettivo anche di un altro club di Serie A. Gli aggiornamenti.

Uno sprint senza precedenti quello effettuato dal Napoli in chiave calciomercato. Dopo il colpo Mazzocchi e l’effettivo stand-by sulle trattative in entrata, gli azzurri sono infatti riuscite a chiudere gli accordi per due ottimi colpi come Ngonge e Traoré, mentre si attendono l’ufficialità del primo e le visite mediche per il secondo. In attesa di mettere quindi a segno un nuovo acquisto in difesa e un nuovo innesto in mediana, ecco spuntare in orbita partenopea nuovi aggiornamenti sponda Popovic, divenuto un concreto obiettivo degli azzurri nelle ultime ore. In particolare, le ultime news narrano di nuovi inserimenti dalla Serie A.

Napoli, anche l’Inter studia il colpo Popovic

Continua a tenere in scacco la maggior parte dei club italiani la figura di Matija Popovic. Il serbo classe 2006 è infatti divenuto oggetto del desiderio dopo l’incredibile fine della sua avventura al Partizan di Belgrado, con la cui selezione U-19 è riuscito a totalizzare numeri da capogiro. 21 reti e 5 assist in 25 partite i numeri di Popovic, capace di regalare un bonus al proprio club ogni 85 minuti di gioco. Destinato quindi al Milan in questa sessione di mercato invernale, il serbo ha visto incredibilmente saltare il proprio accordo con i rossoneri, rimanendo clamorosamente svincolato.

Un dato che ha alquanto attirato parecchi top club sulle sue tracce, fra cui Juventus, Bayern Monaco, Porto e addirittura il Napoli, per parecchie ore apparsa come la favorita in corsa. La concorrenza ha saputo però armarsi, tanto da rispondere al fuoco con il fuoco a vedere l’ingresso a duello di un altro club italiano, quale l’Inter. Per De Laurentiis e compagnia non sarà quindi facile mettere a segno un tale colpo, che in quanto a qualità, prezzo ed età del calciatore appare però come un’occasione irripetibile. Spuntano quindi i piani azzurri.

Napoli su Popovic, il piano degli azzurri

L’odierna edizione della Gazzetta dello Sport, oltre a riportare dell’ingresso dell’Inter nella corsa Popovic, ha riportato nel dettaglio la strategia del Napoli per giungere sul calciatore. Il serbo è infatti extracomunitario (causa non presenza ufficiale della Serbia nell’UE), e gli azzurri non avrebbero slot disponibili in rosa. In soccorso di De Laurentiis ecco giungere però il Frosinone, alla quale i partenopei girerebbero Popovic in prestito fino al termine della prossima stagione. Il tutto, per far prendere le misure in Serie A al serbo, che la prossima annata potrebbe tornare alquanto utile a un Napoli già sicuro della partenza di Zielinski. Oltre che sulla trequarti infatti, il classe 2006 è abile anche a giocare da mezzala, ala sinistra e addirittura prima punta.