Nuovo difensore Napoli, casting infuocato degli azzurri: spuntano tre nomi inediti

Il Napoli è alla caccia di un nuovo colpo, visto che si vuole seriamente rinforzare il reparto difensivo: spunta una suggestione dalla Premier League e non solo.

Il mercato è entrato nel vivo e la dirigenza azzurra sta valutando alcuni profili che potrebbero arricchire la qualità della rosa. L’ottavo posto non rispecchia affatto le ambizioni stagionali degli ultimi campioni d’Italia e Aurelio De Laurentiis è disposto a rinforzare un po’ tutti i reparti per fornire a Walter Mazzarri una rosa più competitiva.

In attacco pronti Traorè e Ngonge per sopperire alle mancanze prestazionali di Zerbin e Lindstrom oltre che per dare fiato ad un Kvaratskhelia, ben lontano dalla forma mostrata lo scorso anno. A centrocampo, con Lazar Samardzic sempre più lontano dall’ombra del Vesuvio e vicino a Torino, sponda Juventus, è caldo il nome di Antonin Barak della Fiorentina. Con la dirigenza viola, infatti, ci sarà un incontro in Arabia Saudita proprio durante i giorni della Final Four della Supercoppa Italiana. In difesa, con Ostigard alle porte, salgono le quotazioni per un centrale della Premier League.

Mercato, il Napoli guarda in Inghilterra: spunta una nuova suggestione

Il direttore sportivo Mauro Meluso ha il desiderio di compiere un’operazione importante che può riaccendere l’entusiasmo della piazza partenopea. Un vero e proprio ritorno di fiamma, per un obiettivo che la dirigenza azzurra sta seguendo già da due anni a questa parte: stiamo parlando di Anel Ahmedhodzic.

L’ex difensore del Malmo milita tuttora nello Sheffield United, ultimo in classifica in Premier League. Il difensore bosniaco, nonostante la classifica preoccupante, sta disputando un buon campionato ed in 14 presenze ha già timbrato il cartellino una volta. Un vizio del gol che ha da sempre: nell’ultima stagione, quella della promozione in Premier League, in 40 presenze ha siglato ben 7 reti.

La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 18 milioni ed il club inglese non farà sconti alla luce di un contratto che scadrà nel 2026. Un’operazione che potrà essere indicativa e che condizionerà il futuro di altri calciatori all’interno dello spogliatoio del Napoli.

Difensori Napoli: altri due nomi nel mirino

Sullo sfondo, un’altra opportunità di mercato che vede protagonista una vecchia fiamma di club del calibro di Atalanta, Milan e Fiorentina: Victor Nelsson. Il difensore danese, ora in forze al Galatasaray, ha una valutazione di 15 milioni e i due club – stando a quanto si apprende dai media turchi – starebbero cercando di trovare l’accordo per la cessione a titolo definitivo. Una richiesta troppo onerosa che, secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe spingere il Napoli a puntare su un giovane centrale del Salisburgo: Oumar Solet.