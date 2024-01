Ngonge al Napoli, affare fatto! Quale attaccante sarà ceduto

Ore calde, o meglio bollenti in casa Napoli, che dopo Traorè, nelle ultime ore ha chiuso per Cyril Ngonge del Verona.

L’accellerata al calciomercato del Napoli è finalmente arrivata. Dopo Pasquale Mazzocchi, arrivato per 3 milioni dalla Salernitana, i campioni d’Italia in carica sarebbero prossimi ad ufficializzare due nuovi innesti per il tecnico Walter Mazzarri.

Si tratterebbe innanzitutto di Traorè, ex Sassuolo ed Empoli, che questa mattina ha svolto le visite mediche a Roma, ma soprattutto di Ciryl Ngonge, esterno dell’Hellas Verona per cui Aurelio De Laurentiis ha messo la freccia stanotte, sbaragliando la concorrenza della Fiorentina, interessatissima al giocatore belga.

Dagli acquisti alle cessioni: tanto movimento in casa Napoli

Come dichiarato dal direttore sporitvo Mauro Meluso, che nelle scorse settimane si era così espresso: “Faremo alcune operazioni in entrata, poi c’è l’intenzione di mandare qualcuno a giocare”, sarà a breve anche tempo di cessioni, probabilmente a titolo temporaneo.

Sono tanti infatti i giovani in rampa di lancio che hanno richiesto maggiormente spazio, su tutti Alessandro Zanoli, per cui il passaggio alla Salernitana è stato chiuso al Maradona il giorno del derby vinto nel recupero grazie alla rete di Rrahmani. Nei prossimi giorni, invece, dovrebbe essere il turno di Alessio Zerbin, a lungo corteggiato da svariati club di Serie A.

Sul prodotto delle giovanili del Gozzano, nello specifico, ci sarebbe forte il Frosinone, società che ha già usufruito delle sue prestazioni in Serie B, nell’annata in cui il giocatore italiano si è forse espresso ai livelli più alti. Con l’ingresso di Ngonge, che dovrebbe accasarsi al Napoli per circa 19 milioni secondo l’esperto di mercato Ciro Venerato, la casella per la cessione di Zerbin si sarebbe riempita, permettendo così al Napoli di chiudere con il Frosinone. Nulla da fare quindi per Lindtsrom, per cui nelle ultime ore si era paventata l’idea di un ritorno in Bundesliga, nello specifico l’Eintracht Francoforte, club in cui per anni il danese si era espresso ad alti livelli.

Insomma, giornate decisive per gli azzurri, in campo, con la Supercoppa, nello specifico la semifinale contro la Fiorentina alle porte, ma anche fuori, con le tante trattatine sul taccuino della società. Ricordiamo infatti che in arrivo dovrebbero esserci almeno altri due innesti: un difensore centrale, esplicita richiesta di Walter Mazzarri ed infine un centrocampista centrale, per sopperire all’assenza di Anguissa, che sarà impegnato per circa un mese dal Camerun.