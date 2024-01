Mercato Napoli, nuovo rilancio per il centrocampista: alzata l’offerta

Le ultime news narrano della nuova idea di mercato targata Napoli, pronto a modificare in corsa l’offerta già presentata per l’obiettivo.

La presenza di Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso in quel di Riyadh, al fianco del proprio Napoli causa impegni in Supercoppa, ha destato più di qualche mugugno nella tifoseria azzurra. In molti hanno infatti asserito ad uno stop sul mercato fino al termine dell’avventura nel torneo, data la presenza in Arabia Saudita delle due principali cariche dirigenziali partenopee. Eppure continuano a giungere news sul fronte Hamed Junior Traoré, atteso quest’oggi a Villa Stuart, nonché su altri obiettivi targati Napoli. Fra esso, anche un particolare profilo che con gli azzurri condivide appunto il soggiorno arabo delle ultime ore, quale Antonin Barak. Gli ultimi aggiornamenti e le mosse partenopee sul centrocampista.

Barak-Napoli, l’operazione di mercato entra nel vivo

Napoli-Fiorentina non sarà soltanto la sfida inaugurale della Supercoppa 23/24, prevista in quel di Riyadh alle ore 20 di giovedì 18 gennaio. Essa rappresenta infatti anche l’asse di mercato senz’altro più caldo degli ultimi giorni azzurri, escluso Traoré che appare ormai come affare fatto. De Laurentiis e Meluso sarebbero infatti intenzionati a portare all’ombra del Vesuvio anche Antonin Barak, pupillo del club già dai tempi di Verona e che potrebbe lasciare la casacca viola dopo due stagioni.

Il centrocampista ceco ha difatti visto pian piano diminuire il proprio minutaggio in quel di Firenze causa concorrenza e schemi proposti da Italiano, con il Napoli che ha subito fiutato l’occasione per strapparlo alla Fiorentina. Secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport, dunque, in territorio arabo sarebbero avvenuti dei nuovi incontri fra le due società, in grado di sbloccare sostanzialmente la trattativa anche a causa di un cambio di strategia improvviso da parte dei partenopei, che si preparano ad andare all-in su Barak.

Mercato Napoli, cambio strategia per Barak

Il Napoli non ha mai fatto segreto di voler mettere le proprie mani su Antonin Barak grazie alla formula del prestito oneroso, sulla base dei 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Una prima offerta inizialmente rifiutata dalla Fiorentina che, come riportato dal Corriere dello Sport, preferirebbe di gran lunga l’obbligo di riscatto. Quest’ultima opzione sembrerebbe non convincere però gli azzurri, che potrebbero aver trovato la strategia perfetta per raggiungere l’intesa con la viola. Sempre secondo l’odierna edizione del quotidiano infatti, De Laurentiis vorrebbe legare l’obbligo di riscatto del centrocampista al raggiungimento della qualificazione in Champions League, con tale manovra che potrebbe dunque portare all’improvvisa accelerazione in trattativa.