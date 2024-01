Mercato Napoli, annuncio dell’ultim’ora sul rinnovo: “Firmerà nelle prossime ore”

La dirigenza azzurra ha preso la decisione definitiva: pronto il prolungamento di contratto fino al 2029 per lui, ma è tutto pronto per il prossimo affare.

Il mercato invernale è entrato nel vivo e il direttore sportivo Mauro Meluso sta svolgendo le sue attente valutazioni insieme all’intera dirigenza. La squadra a disposizione di Mazzarri ha bisogno di rinforzi per cambiare il destino di una stagione, apparentemente già segnata. L’obiettivo degli azzurri è quello di agguantare il quarto posto e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League dalla formula nuova che misurerà le squadre in maniera differente rispetto a quanto ci ha abituato negli anni.

Un vero e proprio imperativo per non gravare sulle casse societarie e riappropriarsi della fiducia dei tifosi partenopei. Troppi i colpi incassati, troppe le delusioni da quando lo scudetto è cucito sul petto e per questa ragione la società sta svolgendo delle analisi appropriate per trattenere qualche giocatore anche in ottica futura.

Tra il rinnovo di Zielinski e la scelta di confermare o no qualche giocatore che in questa stagione non ha brillato, spunta un’altra esigenza del club: quella di riuscire a far crescere i giovani. Nelle ultime ore, infatti, ADL starebbe trattando con il Frosinone per l’acquisto in sinergia del giovane trequartista/attaccante serbo, classe 2006: Matija Popovic.

Zanoli, rinnovo pronto: firma immediata e poi cessione in prestito

La società partenopea è pronta a cedere in prestito il giovane gioiello, prodotto del settore giovanile azzurro: Alessandro Zanoli. Il terzino, nato a Carpi, ha bisogno di accumulare minuti nelle gambe per riuscire a consacrarsi come talento in piena rampa di lancio. Al calciatore, infatti, è stato proposto un rinnovo di contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Un’azione, quella della dirigenza, che certifica la volontà del club di puntare forte sul classe 2000, chiuso sulla fascia destra dall’immenso capitano Giovanni Di Lorenzo. Nella passata stagione, durante la stessa finestra di mercato invernale, l’esterno si è accasato a Genova, in prestito alla Sampdoria: un’esperienza formativa che l’ha visto protagonista assoluto, nonostante la retrocessione dei blucerchiati.

In 22 presenze con la squadra ligure ha collezionato 2 gol e 2 assist in Serie A e l’obiettivo è quello di crescere ancor di più dopo il blocco della trattativa che l’avrebbe trasferito al Genoa. Operazione sfumata a causa dell’inserimento dell’esterno Spence del Tottenham nello scambio con conguaglio per Radu Dragusin.

Il 23enne, nella giornata di domani, firmerà però con la Salernitana: cessione in prestito per garantire una giusta continuità al calciatore.